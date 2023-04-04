Військові дрони Orbiter 2 значно модернізують: вони стануть ще небезпечнішими для ворога

Ці мінідрони і так вважаються одними з найкращих, але з новим пакетом покращень від Aeronautics військові БПЛА стануть ще досконалішими.

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Ізраїльська компанія Aeronautics Ltd., світовий лідер у галузі розробки та виробництва безпілотників для військового ринку, підписала угоду з армією Фінляндії на модернізацію парку дронів Orbiter 2, повідомляє sUASnews. Після рішення про вступ до НАТО фінські збройні сили прагнуть повністю оновити військові БПЛА в умовах сучасних загроз Росії.

МініБПЛА Orbiter 2 — це малогабаритний, легкий та універсальний дрон, який можна швидко та ефективно розгорнути у будь-яких бойових умовах. Він має передові системи спостереження та зв'язку (ISR). Пакет модернізації буде включати повний набір датчиків, авіоніки та систем обробки даних для підвищення продуктивності системи. Контракт також передбачає обслуговування та подальшу модернізацію парку дронів на наступні 10 років.

Цей дрон можна зібрати в бойових умовах лише за 6 хвилин. Фото: Aeronautics Ltd.

Крім того, дрони Orbiter 2 відмінно підходять для використання морськими силами та підрозділами внутрішньої безпеки. Наприклад, цей безпілотник може служити для боротьби з тероризмом, допомагати контролювати кордони та спостерігати за масовим скупченням людей.

Зв'язок між дроном та оператором надійно зашифрований за алгоритмом AES-256, а сам безпілотник має просунуту систему управління польотом та точну навігаційну систему, включаючи роботу в зонах без GPS.

Основні технічні характеристики Orbiter 2 Фото: Aeronautics Ltd.

Раніше Фокус писав, що Китай створює надзвукові дрони для запуску в парі з винищувачами J-20. Військові експерти очікують, що БПЛА FH-97A зможуть літати так само швидко, як J-20, і компенсують нестачу ракет під час бою.