Электрический катер-беспилотник спущен на воду: чем он поможет правоохранителям (видео)

COTEnergy Boat оснащен солнечными панели, мощными аккумуляторами и управляется дистанционно, как дрон.

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Колумбийский флот представил новый электрический катер, который работает от солнечной энергии и управляется оператором дистанционно, сообщает Interesting Engineering. Катер называется COTEnergy Boat и был продемонстрирован на выставке в Картахене. Автономное судно разработано компанией Atomo Tech и государственной корпорацией COTECMAR, которая занимается энергетикой.

Эта модель предназначена для правоохранителей, пограничников и других охранных структур. Фото: COTECMAR

COTEnergy Boat приводится в движение 50-сильным электромотором, питающимся от солнечных панелей, установленных на палубе. Солнечные панели могут обеспечивать до 1,1 киловатта мощности в пиковый период, что достаточно для поддержания автономной работы катера в течение почти часа. Катер имеет компактную и легкую конструкцию из алюминия, что позволяет ему перевозить различное оборудование для разведки и наблюдения.

Прежде всего, эта модель предназначена для правоохранителей, пограничников и других охранных структур. COTEnergy Boat может использоваться для различных задач, таких как разведка и наблюдение, контроль и охрана портов, поддержка в связи между кораблями или между суднами и другими беспилотными катерами.

COTEnergy Boat полностью управляется дистанционно. Фото: COTECMAR

Эксперты военной отрасли отмечают, что в последнее время беспилотные суда стали объектом особого внимания. Путем размещения датчиков связи на беспилотном судне, флот может эффективно расширить диапазон разведки и контроля на море. Беспилотные суда также имеют преимущество в том, что они могут работать на полностью электрической энергии, что делает их более экологичными.

Спуск на воду COTEnergy Boat

Ранее Фокус сообщал, что робот с системой ПВО поможет сбивать вражеские дроны. Система SHORAD уже хорошо показала себя с другими военными платформами, а теперь ее установят и на робота от General Dynamics.