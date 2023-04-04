Електричний катер-безпілотник спустили на воду: чим він допоможе правоохоронцям (відео)

COTEnergy Boat оснащений сонячними панелями, потужними акумуляторами та керується дистанційно, немов дрон.

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Колумбійський флот представив новий електричний катер, який працює від сонячної енергії та керується оператором дистанційно, повідомляє Interesting Engineering. Катер називається COTEnergy Boat і був продемонстрований на виставці у Картахені. Автономне судно розроблено компанією Atomo Tech та державною корпорацією COTECMAR, яка займається енергетикою.

Ця модель призначена для правоохоронців, прикордонників та інших охоронних структур. Фото: COTECMAR

COTEnergy Boat рухається завдяки 50-сильному електромотору, що живиться від сонячних панелей, розташованих на палубі. Сонячні панелі можуть забезпечувати до 1,1 кіловата потужності в піковий період, що достатньо для підтримки автономної роботи катера протягом майже години. Катер має компактну та легку конструкцію з алюмінію, що дозволяє йому перевозити різне обладнання для розвідки та спостереження.

Насамперед ця модель призначена для правоохоронців, прикордонників та інших охоронних структур. COTEnergy Boat може використовуватися для різних завдань, таких як розвідка та спостереження, контроль та охорона портів, підтримка у зв'язку між кораблями або між суднами й іншими безпілотними катерами.

COTEnergy Boat повністю керується дистанційно. Фото: COTECMAR

Експерти військової галузі зазначають, що останнім часом безпілотні судна стали об'єктом особливої уваги. Шляхом розміщення датчиків зв'язку на безпілотному судні флот може ефективно розширити діапазон розвідки та контролю на морі. Безпілотні судна також мають перевагу в тому, що вони можуть працювати на повністю електричній енергії, що робить їх більш екологічними.

Спуск на воду COTEnergy Boat

Раніше Фокус повідомляв, що робот із системою ППО допоможе збивати ворожі дрони. Система SHORAD вже добре показала себе з іншими військовими платформами, а тепер її встановлять і на робота від General Dynamics.