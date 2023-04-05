Салат "Нисуаз": французское блюдо с украинским акцентом
В этот французский салат мы добавим печень трески вместо традиционного тунца, что вполне допускается и не противоречит канону приготовления.
Салат "Нисуаз" — это известный французский салат, который традиционно готовится с тунцом, картофелем, зеленой фасолью, помидорами, яйцами и оливками. Однако в качестве вариации на эту тему можно использовать печень трески вместо тунца. Не стоит говорить, что печень трески — это нежный и полезный рыбный деликатес, который содержит много жирных кислот Омега-3, витаминов А и D, железа и йода. Она хорошо сочетается с овощами и лимонной заправкой.
Фокус подскажет простой рецепт салата "Нисуаз", который прекрасно подойдет для праздничного стола или для легкого обеда.
Салат "Нисуаз" с печенью трески
Ингредиенты:
- 1 банка печени трески (180 г)
- 3 картофелины
- 200 г зеленой стручковой фасоли
- 2 помидора
- 1 сладкий перец
- 1 луковица
- 2 столовые ложки растительного масла
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 1 зубчик чеснока
- соль и черный перец по вкусу
- зелень (укроп или петрушка) по желанию
Для начала почистите и вымойте картофель. Варите его в подсоленной воде до готовности, около 20 минут. Остудите и нарежьте на четвертинки. Вымойте фасоль и отрежьте у нее кончики и боковые жилки. Варите ее в подсоленной кипящей воде до готовности, около 5 минут. Откиньте на дуршлаг и ополосните холодной водой.
Вымойте помидоры и перец. Нарежьте помидоры на ломтики, а перец — на полоски. Очистите и мелко нарежьте лук. Выньте печень трески из банки и слейте жир. Разрежьте печень трески на небольшие кусочки.
Смешайте лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец в небольшой миске. Это будет ваша заправка для салата. На большую тарелку или блюдо выложите слоями: картофель, фасоль, перец, лук, помидоры и печень трески. Полейте заправкой и посыпьте зеленью по желанию.
Ваш салат "Нисуаз" с печенью трески готов. Приятного аппетита!
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