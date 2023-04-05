Салат "Нісуаз": французька страва з українським акцентом

До цього французького салату ми додамо печінку тріски замість традиційного тунця, що цілком допускається і не суперечить канону приготування.

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Салат "Нісуаз" — це відомий французький салат, який традиційно готується з тунцем, картоплею, зеленою квасолею, помідорами, яйцями та оливками. Однак як варіацію на цю тему можна використовувати печінку тріски замість тунця. Не варто говорити, що печінка тріски — це ніжний та корисний рибний делікатес, який містить багато жирних кислот Омега-3, вітамінів А та D, заліза та йоду. Вона добре поєднується з овочами та лимонною заправкою.

Фокус підкаже простий рецепт салату "Нісуаз", який чудово підійде для святкового столу або легкого обіду.

Салат "Нісуаз" з печінкою тріски

Інгредієнти:

1 банка печінки тріски (180 г)

3 картоплини

200 г зеленої стручкової квасолі

2 помідори

1 солодкий перець

1 цибулина

2 столові ложки рослинної олії

2 столові ложки лимонного соку

1 зубчик часнику

сіль та чорний перець на смак

зелень (кріп чи петрушка) за бажанням

Для початку почистіть та вимийте картоплю. Варіть її в підсоленій воді до готовності близько 20 хвилин. Остудіть і наріжте на четвертинки. Вимийте квасолю і відріжте в неї кінчики та бічні жилки. Варіть її в підсоленому окропі до готовності, близько 5 хвилин. Відкиньте на друшляк і промийте холодною водою.

Вимийте помідори та перець. Наріжте помідори на скибочки, а перець на смужки. Очистить і дрібно наріжте цибулю. Вийміть печінку тріски з банки та злийте жир. Розріжте печінку тріски на невеликі шматочки.

Змішайте лимонний сік, подрібнений часник, сіль та перець у невеликій мисці. Це буде ваша заправка для салату. На велику тарілку або страву викладіть шарами: картопля, квасоля, перець, цибуля, помідори та печінка тріски. Полийте заправкою та посипте зеленню за бажанням.

Ваш салат "Нісуаз" з печінкою тріски готовий. Смачного!

А ще прекрасним доповненням до вашого столу стане табуле — простий арабський пісний салат з булгура.