Великдень 2023. Табуле — простий пісний арабський салат із булгуру: корисно та смачно

Цей насичений клітковиною та вітамінами салат не дарма так люблять в арабських країнах. Він надає енергії та має дуже пікантний смак.

Related video

Під час Великого посту можна урізноманітнити свій раціон за допомогою чудових страв із заморських країн. Наприклад, чому б вам не приготувати табуле? Це традиційний арабський салат із булгуру зі свіжими овочами та зеленню. Булгур (крупа з пшениці) має багато корисних властивостей, багатий на клітковину, білок, вітаміни та мінерали. Овочі та зелень додають салату свіжість, соковитість та аромат. Салат заправляється лимонним соком та оливковою олією, що надає йому кислинку та пікантність. Табуле можна подавати як самостійну страву або гарнір до м'яса або риби. Фокус підкаже, як приготувати цю страву в найпростіший спосіб.

Арабський пікантний салат табуле з булгуром

Інгредієнти:

Булгур — 1 склянка

Помідори — 2 штуки

Огірки — 1 штука

Болгарський перець — 1 штука

Кріп — 10 грамів

Петрушка — 10 грамів

Кінза — 5 грамів

Оливкова олія — 2 столові ложки

Лимонний сік — половина лимона

Сіль та чорний мелений перець – на свій смак

Основа цього салату — булгур, а значить вам насамперед потрібно приготувати саме його. Промийте крупу кілька разів під проточною водою, доки вона не стане прозорою. Потім перекладіть булгур у каструлю з товстим дном, залийте двома склянками чистої холодної води та поставте на невеликий вогонь. Коли вода закипить, додайте сіль, перемішайте, зменште вогонь до мінімального і варіть булгур близько 20 хвилин, поки вода повністю не випарується. Коли це станеться, додайте в каструлю пару столових ложок оливкової олії, перемішайте і дайте охолонути булгуру.

Перед тим, як булгур майже охолонув, можете почати готувати овочі. Промийте та просушіть їх паперовими рушниками. Помідори краще використовувати м'ясисті та щільні, щоб при нарізці вони не перетворилися на кашу. Якщо у помідорів товста шкірка, то зніміть її. Для цього наріжте помідори хрест-навхрест на верхній частині та опустіть на кілька секунд у киплячу воду, а потім холодну. Шкірка легко відокремиться від м'якоті. Наріжте помідори маленькими кубиками.

У свіжих огірків зріжте кінчики з обох боків і наріжте їх маленькими кубиками. Болгарський перець розріжте, вийміть серединку із насінням. М'якуш наріжте маленькими кубиками. Свіжу зелень помийте та обсушіть. Зелену цибулю поріжте ножем або ножицями.

Дрібно порубайте зелень. Традиційно в салат кладуть багато зелені — кріп, петрушку, кінзу. Кому подобається м'ятна нотка в салатах зі свіжих овочів, може додати пару листочків свіжої м'яти. Овочі та зелень покладіть у глибокий салатник. Додайте до овочів готовий булгур, всипте сіль та чорний мелений перець на смак. Заправте салат лимонним соком та оливковою олією. Перемішайте та подавайте до столу.

Ваш салат табуле готовий. Насолоджуйтесь його свіжим та ароматним смаком.

Ви також можете спробувати приготувати на десерт ніжний бісквіт з повітряним кремом "Снігова королева".