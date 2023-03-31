Ніжний бісквіт і повітряний крем. Рецепт торта "Снігова королева"

Якщо ви любите не шоколадні бісквітні торти, цей рецепт для вас.

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Торт "Снігова королева" — це ніжний білий бісквіт з кремом із сиру та вершків, посипаний кокосовою стружкою. Він просто тане в роті, а приготувати його досить просто. Фокус розповість як.

Торт "Снігова королева"

Для бісквіту:

чотири яйця;

150 г цукру;

150 г борошна;

1 ч. л. розпушувача.

Для крему:

500 г сиру;

200 г вершків;

100 г цукрової пудри;

10 г желатину;

50 мл води.

Для прикрас:

100 г кокосової стружки;

свіжі ягоди за бажання.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Відокремте білки від жовтків. Збийте білки з половиною цукру в міцну піну. Збийте жовтки з цукром, що залишився, до світлого кольору. Просійте борошно з розпушувачем і поступово додавайте жовтки, перемішуючи лопаткою. Потім обережно введіть білки та перемішайте до однорідності.

Викладіть тісто у форму діаметром 24 см, вистелену пергаментом. Вирівняйте поверхню та випікайте бісквіт близько 25 хвилин або до золотистого кольору. Перевірте готовність зубочисткою. Остудіть бісквіт на решітці та розріжте на два коржі.

Замочіть желатин у прохолодній воді на 10 хвилин. Збийте сир із цукровою пудрою в блендері або міксері. Збийте вершки на пишну масу. Розтопіть желатин на водяній бані або в мікрохвильовій печі й додайте в сир, добре перемішавши. Потім введіть вершки та перемішайте знову до однорідності.

Змастіть форму для торта олією або оберніть харчовою плівкою. Покладіть один корж на дно та просочіть сиропом або водою з цукром. Викладіть половину крему та розрівняйте. Посипте половиною кокосової стружки. Накрийте другим коржем і просочіть його. Викладіть крем, що залишився, та розрівняйте. Посипте кокосовою стружкою, що залишилася, і прикрасьте ягодами, якщо хочете.

Поставте торт у холодильник на кілька годин або на ніч, щоб він добре застиг і просочився.

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