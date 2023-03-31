Нежный бисквит и воздушный крем. Рецепт торта "Снежная королева"

Если вы любите не шоколадные бисквитные торты, то этот рецепт для вас.

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Торт "Снежная королева" — это нежный белый бисквит с кремом из творога и сливок, посыпанный кокосовой стружкой. Он просто тает во рту, а приготовить его довольно просто. Фокус расскажет как.

Торт "Снежная королева"

Для бисквита:

четыре яйца;

150 г сахара;

150 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя.

Для крема:

500 г творога;

200 г сливок;

100 г сахарной пудры;

10 г желатина;

50 мл воды.

Для украшения:

100 г кокосовой стружки;

свежие ягоды по желанию.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Отделите белки от желтков. Взбейте белки с половиной сахара в крепкую пену. Взбейте желтки с оставшимся сахаром до светлого цвета. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте в желтки, перемешивая лопаткой. Затем аккуратно введите белки и перемешайте до однородности.

Выложите тесто в форму диаметром 24 см, выстланную пергаментом. Выровняйте поверхность и выпекайте бисквит около 25 минут или до золотистого цвета. Проверьте готовность зубочисткой. Остудите бисквит на решетке и разрежьте на два коржа.

Замочите желатин в холодной воде на 10 минут. Взбейте творог с сахарной пудрой в блендере или миксере до гладкости. Взбейте сливки в пышную массу. Растопите желатин на водяной бане или в микроволновке и добавьте в творог, хорошо перемешав. Затем введите сливки и снова перемешайте до однородности.

Смажьте форму для торта маслом или оберните пищевой пленкой. Положите один корж на дно и пропитайте его сиропом или водой с сахаром. Выложите половину крема и разровняйте. Посыпьте половиной кокосовой стружки. Накройте вторым коржом и пропитайте его также. Выложите оставшийся крем и разровняйте. Посыпьте оставшейся кокосовой стружкой и украсьте ягодами по желанию.

Поставьте торт в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он хорошо застыл и пропитался.

Также вы можете приготовить вкуснейший торт "Карпатка" – большой воздушный эклер.