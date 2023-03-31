Пасха 2023. Табуле — простой постный арабский салат из булгура: полезно и вкусно

Этот насыщенный клетчаткой и витаминами салат не зря так любят в арабских странах. Он придает энергию и имеет очень пикантный вкус.

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Во время Великого поста можно разнообразить свой рацион с помощью прекрасных блюд из заморских стран. Например, почему бы вам не приготовить табуле? Это традиционный арабский салат из булгура со свежими овощами и зеленью. Булгур (крупа из пшеницы) имеет много полезных свойств, богат клетчаткой, белком, витаминами и минералами. Овощи и зелень добавляют салату свежесть, сочность и аромат. Салат заправляется лимонным соком и оливковым маслом, что придает ему кислинку и пикантность. Табуле можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Фокус подскажет, как приготовить это блюдо самым простым способом.

Арабский пикантный салат табуле с булгуром

Ингредиенты:

Булгур — 1 стакан

Помидоры — 2 штуки

Огурцы — 1 штука

Болгарский перец — 1 штука

Укроп — 10 грамм

Петрушка — 10 грамм

Кинза — 5 грамм

Оливковое масло — 2 столовые ложки

Лимонный сок — половина лимона

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Основа этого салата – булгур, а значит вам прежде всего нужно приготовить именно его. Промойте крупу несколько раз под проточной водой, пока она не станет прозрачной. Затем переложите булгур в кастрюлю с толстым дном, залейте двумя стаканами чистой холодной воды и поставьте на небольшой огонь. Когда вода закипит, добавьте соль, перемешайте, убавьте огонь до минимального и варите булгур около 20 минут, пока вода полностью не выпарится. Когда это произойдет, добавьте в кастрюлю пару столовых ложек оливкового масла, перемешайте и дайте булгуру остыть.

Перед тем, как булгур почти остыл, можете начать готовить овощи. Промойте и просушите их бумажными полотенцами. Помидоры лучше использовать мясистые и плотные, чтобы при нарезке они не превратились в кашу. Если у помидоров толстая кожица, то снимите ее. Для этого нарежьте помидоры крест-накрест на верхней части и опустите на несколько секунд в кипящую воду, а затем в холодную. Кожица легко отделится от мякоти. Помидоры нарежьте маленькими кубиками.

У свежих огурцов срежьте кончики с обеих сторон и также нарежьте их маленькими кубиками. Болгарский перец разрежьте, выньте серединку с семенами. Мякоть нарежьте маленькими кубиками. Свежую зелень помойте и обсушите. Зеленый лук порежьте ножом или ножницами.

Мелко порубите зелень. Традиционно в салат кладут много зелени — укроп, петрушку, кинзу. Кому нравится мятные нотки в салатах из свежих овощей, может добавить пару листиков свежей мяты. Овощи и зелень положите в глубокий салатник. Добавьте к овощам готовый булгур, всыпьте соль и черный молотый перец по вкусу. Заправьте салат лимонным соком и оливковым маслом. Перемешайте и подавайте к столу.

Ваш салат табуле готов. Наслаждайтесь его свежим и ароматным вкусом.

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