Уникальный eVTOL испытали в аэротрубе: 98% полета он будет выполнять как самолет (видео)

Летательный аппарат будет работать от гибридного электромотора и в 2025 году ожидается его полноценная сертификация.

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Канадская компания Horizon Aircraft, занимающаяся разработкой гибридных электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), объявила о завершении первоначальных испытаний своего прототипа Cavorite X5 в аэродинамической трубе, сообщает sUASnews.

Брендон Робинсон, генеральный директор Horizon Aircraft, заявил, что "производительность самолета превзошла наши ожидания. Мы испытали его на скорости 100 км/ч, измеряя аэродинамические силы, управляемость и функционирование механической системы при открытых крыльях на разных скоростях вентиляторов". Инженеры остались довольны устойчивостью и управляемостью по тангажу и крену на всем протяжении переходного режима, а также работой встроенных вентиляторов.

Окончательная сборка и сертификация Cavorite X5 должна завершиться в 2025 году. Фото: Horizon Aircraft

Cavorite X5 — это уникальный и запатентованный концепт eVTOL, который позволяет аппарату летать 98% своей миссии с низким сопротивлением воздуху, как традиционный самолет. Такой режим полета намного безопаснее, эффективнее и eVTOL будет проще сертифицировать, чем другие радикально новые конструкции подобных машин.

Уникальный eVTOL также может работать в режимах короткого взлета и посадки (STOL) или обычного взлета и посадки (CTOL). Полномасштабный вариант рассчитан на пять пассажиров и скорость в 450 км/ч, а его дальность составит 500 километров.

Horizon Aircraft планирует продолжать работу над своим необычным проектом и в скором времени перейдет к полномасштабным испытаниям в небе. Окончательная сборка и сертификация Cavorite X5 должна завершиться в 2025 году.

Испытание Cavorite X5

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