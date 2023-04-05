Унікальний eVTOL випробували в аеротрубі: 98% польоту він виконуватиме як літак (відео)

Літальний апарат працюватиме від гібридного електромотора й у 2025 очікується його повноцінна сертифікація.

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Канадська компанія Horizon Aircraft, що займається розробкою гібридних електричних літальних апаратів з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL), оголосила про завершення початкових випробувань свого прототипу Cavorite X5 в аеродинамічній трубі, повідомляє sUASnews.

Брендон Робінсон, генеральний директор Horizon Aircraft, заявив, що "продуктивність літака перевершила наші очікування. Ми випробували його на швидкості 100 км/год, вимірюючи аеродинамічні сили, керованість та функціонування механічної системи при відкритих крилах на різних швидкостях вентиляторів". Інженери залишилися задоволені стійкістю та керованістю по тангажу та крену протягом перехідного режиму, а також роботою вбудованих вентиляторів.

Остаточна збірка та сертифікація Cavorite X5 має завершитися у 2025 році. Фото: Horizon Aircraft

Cavorite X5 — це унікальний і запатентований концепт eVTOL, який дозволяє апарату літати 98% своєї місії з низьким опором повітрю, як традиційний літак. Такий режим польоту набагато безпечніший, ефективніший і eVTOL простіше сертифікують, ніж інші радикально нові конструкції подібних машин.

Унікальний eVTOL також може працювати в режимах короткого зльоту та посадки (STOL) або звичайного зльоту та посадки (CTOL). Повномасштабний варіант розрахований на п'ять пасажирів і швидкість 450 км/год, а його дальність складе 500 кілометрів.

Horizon Aircraft планує продовжувати роботу над своїм незвичайним проєктом та незабаром перейде до повномасштабних випробувань у небі. Остаточна збірка та сертифікація Cavorite X5 має завершитися у 2025 році.

Випробування Cavorite X5

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