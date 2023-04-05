Шпионские фото дрона Mavic 3 Pro утекли в сеть: чем новинка сможет помочь ВСУ

По мнению инсайдеров, самый популярный дрон третьей серии от DJI получит уникальную камеру и богатую комплектацию, которая очень пригодится для наших разведчиков.

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В сети появились фотографии и изображения предполагаемого Mavic 3 Pro — нового дрона от DJI с тремя камерами Hasselblad вместо двух, как у существующего Mavic 3, сообщает портал Dronedj. Это позволит получать фото более высокого качества благодаря оптическому приближению.

На сегодня Mavic 3 — это флагманский портативный дрон DJI с несколькими вариантами для разных задач и на любой бюджет покупателя. Они очень популярны на фронте у ВСУ и прекрасно показывают себя в разведке. На данный момент доступно шесть различных вариантов камер: Mavic 3, Mavic 3 Cine, Mavic 3 Classic, Mavic 3 Enterprise, Mavic 3 Thermal и Mavic 3 Multispectral. Но только один из них, Mavic 3 Thermal, имеет тройную камеру. И он предназначен в основном для коммерческих организаций и служб безопасности.

Так что если фото и рендеры, которые выложил в соцсеть Twitter пользователь @DealsDrone, не являются подделкой, то Mavic 3 Pro может скоро стать первым потребительским дроном DJI с тремя камерами.

Сообщение инсайдера о новом дроне Mavic 3 Pro Фото: Скриншот

Некоторые эксперты и знатоки дронов еще в конце прошлого года предполагали, что компания вскоре должна выпустить подобный продукт, который, возможно, будет оснащен 4/3-дюймовым CMOS-сенсором с широкоугольным объективом 24 мм, однодюймовым CMOS-сенсором с объективом 50 мм и полудюймовым CMOS-сенсором с телеобъективом 160 мм.

По мнению инсайдера @DealsDrone новая серия дронов может быть представлена в нескольких конфигурациях: Mavic 3 Pro (DJI RC), Mavic 3 Pro (DJI RC Pro) и Mavic 3 Pro Cine Premium Bundle.

По данным инсайдера, DJI оснастят DJI Mavic 3 Pro тремя камерами Hasselblad

Теперь остается ждать больше деталей о характеристиках, цене и дате выхода Mavic 3 Pro, ведь DJI явно еще не исчерпала возможности Mavic 3. Da-Jiang Innovations (DJI) — мировой лидер в области потребительских дронов с долей рынка около 70%.

Ранее Фокус рассказывал, что ВСУ показали, как применяют наземные боевые дроны с 12 кг взрывчатки.