Шпигунські фото дрону Mavic 3 Pro опинились у мережі: чим новинка зможе допомогти ЗСУ

На думку інсайдерів, найпопулярніший дрон третьої серії від DJI отримає унікальну камеру і багату комплектацію, які стануть в нагоді нашим розвідникам.

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У мережі з'явилися фотографії та зображення потенційної моделі Mavic 3 Pro — нового дрона від DJI з трьома камерами Hasselblad замість двох, як у Mavic 3, повідомляє портал Dronedj. Це дозволить отримувати фото найвищої якості завдяки оптичному наближенню.

На сьогодні Mavic 3 – це флагманський портативний дрон DJI з кількома варіантами для різних завдань та на будь-який бюджет покупця. Вони дуже популярні на фронті у ЗСУ і чудово показують себе у розвідці. Наразі є шість різних варіантів камер у дронів: Mavic 3, Mavic 3 Cine, Mavic 3 Classic, Mavic 3 Enterprise, Mavic 3 Thermal і Mavic 3 Multispectral. Але лише один із них, Mavic 3 Thermal, має потрійну камеру і він призначений переважно для комерційних організацій та служб безпеки.

Тож якщо фото і рендери, які виклав у соцмережу Twitter користувач @DealsDrone, не є підробкою, то Mavic 3 Pro може скоро стати першим споживчим дроном DJI з трьома камерами.

Повідомлення інсайдера про новий дрон Mavic 3 Pro Фото: Скріншот

Деякі експерти та знавці дронів ще наприкінці минулого року припускали, що компанія незабаром має випустити подібний продукт, який, можливо, буде оснащений 4/3-дюймовим CMOS-сенсором із ширококутним об'єктивом 24 мм, однодюймовим CMOS-сенсором з об'єктивом 50 мм та напівдюймовим CMOS-сенсором з телеоб'єктивом 160 мм.

На думку інсайдера @DealsDrone, нова серія дронів може бути представлена в декількох конфігураціях: Mavic 3 Pro (DJI RC), Mavic 3 Pro (DJI RC Pro) та Mavic 3 Pro Cine Premium Bundle.

За даними інсайдера, DJI оснастять DJI Mavic 3 Pro трьома камерами Hasselblad

Тепер залишається чекати більше деталей щодо характеристик, ціни та дату виходу Mavic 3 Pro, адже DJI явно ще не вичерпала можливості Mavic 3. Da-Jiang Innovations (DJI) — світовий лідер у сфері споживчих дронів із часткою ринку близько 70%.

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