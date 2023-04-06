На военных кораблях будут печатать запчасти на 3D-принтере: как такое вообще возможно

Строительная верфь уже получила разрешение от ВМС США на установку спецоборудования на первом военном корабле Bataan (LHD-5).

Related video

Компания HII установит специальные промышленные 3D-принтеры на военных суднах ВМС США, что бы моряки могли оперативно изготавливать необходимые запчасти для своего и других кораблей, сообщает Breaking Defense. Первым военным кораблем, на который установят 3D-принтер умеющий печатать запчасти из стали, станет авианосец Bataan (LHD-5).

Эксперты HII описывают шаги, которые компании пришлось пройти перед одобрением ВМС США. Сертификации и одобрения требовали четыре ключевых элемента: процессы и процедуры для изготовления запчастей; используемые материалы; управляющие оборудованием специалисты и приложения для печати. Все четыре элемента должны были получить индивидуальное одобрение военных, и компания с честью прошла сертификацию.

Такое аддитивное производство в контексте оборонно-промышленного комплекса было долгим, медленным, но крайне необходимым процессом, заявляют в HII. Военные руководители часто обсуждали способ промышленной 3D-печати для изготовления запчастей как один из способов решения проблем с логистикой и ремонтом.

3D-печать поможет морякам быстро решать технические проблемы прямо во время передовой службы — например, на борту амфибийного корабля в море. По крайней мере, один 3D-принтер "уже отлично зарекомендовал себя во время испытаний на нескольких авианосцах", — сказал в интервью журналистам издания Джим Плута, руководитель программы аддитивного производства Командования морских систем ВМС.

Ранее Фокус писал, что инженеры научили один морской дрон ловить другие беспилотники. Система FLARS значительно экономит место на палубе и может применяться не только на море, но и на суше.