На військових кораблях друкуватимуть запчастини на 3D-принтері: як таке взагалі можливо

Будівельна верф вже отримала дозвіл від ВМС США на встановлення спецобладнання на першому військовому кораблі Bataan (LHD-5).

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Компанія HII встановить спеціальні промислові 3D-принтери на військових суднах ВМС США, щоб моряки могли оперативно виготовляти необхідні запчастини для свого та інших кораблів, повідомляє Breaking Defense. Першим військовим кораблем, на який встановлять 3D-принтер, що вміє друкувати запчастини зі сталі, стане авіаносець Bataan (LHD-5).

Експерти HII описують кроки, які довелося пройти перед схваленням ВМС США. Сертифікації та схваленню вимагали чотири ключові елементи: процеси та процедури для виготовлення запчастин; використовувані матеріали; керівники обладнанням та додатки для друку. Усі чотири елементи мали отримати індивідуальне схвалення військових, і компанія з честю пройшла сертифікацію.

Таке адитивне виробництво у контексті оборонно-промислового комплексу було довгим, повільним, але вкрай необхідним процесом, заявляють у HII. Військові керівники часто обговорювали спосіб промислового 3D-друку для виготовлення запчастин як один зі способів розв'язання проблем із логістикою та ремонтом.

3D-друк допоможе морякам швидко розв'язувати технічні проблеми безпосередньо під час передової служби — наприклад, на борту амфібійного корабля в морі. Принаймні один 3D-принтер "вже чудово зарекомендував себе під час випробувань на кількох авіаносцях", — сказав в інтерв'ю журналістам видання Джим Плута, керівник програми адитивного виробництва Командування морських систем ВМС.

Раніше Фокус писав, що інженери навчили один морський дрон ловити інші безпілотники. Система FLARS значно заощаджує місце на палубі та може застосовуватися не тільки на морі, а й на суші.