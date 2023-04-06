В США начали "банить" китайские дроны: могут шпионить или заражать компьютерные сети

Во Флориде вступил в силу закон, запрещающий государственным органам использовать дроны, произведенные в "странах, вызывающих обеспокоенность у США".

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Законопроект, который был внесен еще в 2020 году, наконец-то полностью вступает в силу во Флориде, сообщает портал Dronedj. Теперь полицейские, спасательные и государственные службы вынуждены списывать со складов свои китайские дроны DJI, на которые "подсел" весь мир, а не только Америка.

Чего бояться во Флориде

Некоторые правила довольно обширного запретительного закона уже несколько лет реализовываются. Например, были введены особые правила обнародования изображений или видео, снятых дроном, а так же особое надлежащее хранение беспилотников. Но в силу вступила и последняя часть закона, предписывающая использование БПЛА только из списка одобренных администрацией.

Проблемы с безопасностью у китайских дронов связаны с тем, что они могут собирать личные данные пользователей и передавать их китайскому правительству или заражать сети вредоносным программным обеспечением, считают законодатели из Флориды. США обвиняют китайские компании в том, что они обязаны предоставлять информацию китайским властям по их требованию. Также США не нравится, что дроны китайских брендов могут быть использованы для слежки за уйгурами-мусульманами в Китае, а значит пользоваться такой продукцией в США не этично.

Официальные структуры штата должны найти замену китайским дронам Фото: Соцсети

Какие дроны можно использовать

Безусловно, законодатели опубликовали список производителей, чья продукция не представляет опасности в их понимании. Среди компаний производителей, которые предлагаются на замену китайским дронам, в том числе и DJI, числятся например: Skydio, Parrot, Altavian, Teal Drones, Vantage Robotics. Так же можно использовать любые другие беспилотники из стран "не вызывающих обеспокоенность у США".

Многие названия не знакомы широким массам и эксперты отмечают, что эти местные производители за счет запрета китайских БПЛА, получат хорошую возможность для развития своего бизнеса.

Полиция и спасатели не рады запрету

Однако, несмотря на благую цель, представители экстренных служб штата совсем не рады вступлению в силу последнего пункта этого закона. По словам полковника шерифского управления округа Палм-Бич Роберта Аллена, они давно используют дроны DJI и не видят им достойных аналогов, которые могли бы еще и конкурировать с ними в ценовой категории.

Кроме того, представители полиции и пожарных служб говорят, что продукты из одобренного списка далеко не всегда могут своим функционалом заменить китайские дроны.

Впрочем, эксперты назвали лазейку, с помощью которой можно обойти запрет. Оказывается закон не запрещает использовать модифицированные или взломанные дроны DJI с измененным программным обеспечением, однако это может нарушать гарантию и другое законодательство.

Полиция и спасатели не довольны - они привыкли к китайским дронам и не верят в "импортозамещение" Фото: Соцсети

Как отреагировала на запрет DJI

Лидер потребительского и профессионального рынка дронов, владеющая доле в 70%, компания DJI очень удивлена такому решению. Там говорят, что ее беспилотники и ПО много раз проходили всевозможные тесты и сертификацию, в том числе от Министерства внутренних дел США и Торговой палаты США. В DJI уверяют, что ее дроны призваны спасать жизни, а не шпионить и успешно выполняют свои функции во всем мире.

Ранее Фокус писал, что шпионские фото дрона Mavic 3 Pro утекли в сеть. По мнению инсайдеров, самый популярный дрон третьей серии от DJI получит уникальную камеру и богатую комплектацию, которая очень пригодится для наших разведчиков.