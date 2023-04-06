У США почали "банити" китайські дрони: можуть шпигувати або заражати комп'ютерні мережі

У Флориді набув чинності закон, який забороняє державним органам використовувати дрони, виготовлені в "країнах, що викликають стурбованість у США".

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Законопроєкт, який був внесений ще у 2020 році, нарешті повністю набирає чинності у Флориді, повідомляє портал Dronedj. Тепер поліцейські, рятувальні та державні служби змушені списувати зі складів свої китайські дрони DJI, на які "підсів" увесь світ, а не лише Америка.

Чого бояться у Флориді

Деякі правила досить великого заборонного закону реалізовуються вже кілька років поспіль. Наприклад, були введені особливі правила оприлюднення зображень або відео, знятих дроном, а також встановлені умови належного зберігання безпілотників. Але набула чинності й остання частина закону, яка дозволяє використання БПЛА лише зі списку дронів схвалених адміністрацією.

Проблеми з безпекою у китайських дронів пов'язані з тим, що вони можуть збирати особисті дані користувачів і передавати їх китайському уряду або заражати мережі шкідливим програмним забезпеченням, вважають законодавці з Флориди. США звинувачують китайські компанії в тому, що вони зобов'язані надавати інформацію китайській владі на їхню вимогу. Також США не подобається, що дрони китайських брендів можуть бути використані для стеження за уйгурами-мусульманами в Китаї, а отже, користуватися такою продукцією в США не етично.

Офіційні структури штату повинні знайти заміну китайським дронам Фото: Соцмережі

Які дрони можна використовувати

Безумовно, законодавці опублікували список виробників, чия продукція не становить небезпеки в їхньому розумінні. Серед компаній виробників, які пропонуються на заміну китайським дронам, зокрема й DJI, вважаються, наприклад: Skydio, Parrot, Altavian, Teal Drones, Vantage Robotics. Також можна використовувати будь-які інші безпілотники з країн, які "не викликають стурбованість у США".

Багато назв не знайомі широким масам і експерти зазначають, що ці місцеві виробники внаслідок заборони китайських БПЛА отримають хорошу можливість для розвитку свого бізнесу.

Поліція та рятувальники не раді забороні

Однак, попри благу мету, представники екстрених служб штату зовсім не раді набуттю чинності останнього пункту цього закону. За словами полковника шерифського управління округу Палм-Біч Роберта Аллена, вони давно використовують дрони DJI та не бачать їм гідних аналогів, які б могли ще й конкурувати з китайськими БПЛА в ціновій категорії.

Крім того, представники поліції та пожежних служб кажуть, що продукти зі схваленого списку далеко не завжди можуть своїм функціоналом замінити китайські дрони.

Утім, експерти назвали лазівку, за допомогою якої можна оминути заборону. Виявляється, закон не забороняє використовувати модифіковані або зламані дрони DJI зі зміненим програмним забезпеченням, однак це може порушувати гарантію та інше законодавство.

Поліція та рятувальники не задоволені — вони звикли до китайських дронів і не вірять в "імпортозаміщення" Фото: Соцмережі

Як відреагувала на заборону DJI

Лідер споживчого та професійного ринку дронів, що володіє часткою 70%, компанія DJI, дуже здивована такому рішенню. Там кажуть, що її безпілотники та ПЗ багато разів проходили всілякі тести та сертифікацію, зокрема від Міністерства внутрішніх справ США та Торгової палати США. У DJI запевняють, що її дрони покликані рятувати життя, а не шпигувати та успішно виконують свої функції у всьому світі.

Раніше Фокус писав, що шпигунські фото дрона Mavic 3 Pro опинились у мережі. На думку інсайдерів, найпопулярніший дрон третьої серії від DJI отримає унікальну камеру та багату комплектацію, яка стане в пригоді для наших розвідників.