"Есть опасения": в США раскрыли, как будут использовать дроны и роботов на войне

Беспилотные системы обещают морской пехоте небывалые возможности связи и разведки, но могут подставить ее под удар со стороны России или Китая.

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Корпус морской пехоты США будет активнее использовать роботов и беспилотники в своих операциях. Об особенностях применения таких технологий бригадный генерал Дэвид Уолш рассказал на конференции Лиги военно-морского флота по морю, воздуху и космосу, передает Defence News.

Армия США экспериментирует с беспилотными системами в рамках программы масштабной модернизации Force Design 2030, которая призвана сделать морскую пехоту более быстрой и незаметной в зонах боевых действий. В частности, американские военные рассматривают применение надводных дронов большой дальности и рои из летательных аппаратов.

"Что мы делаем с беспилотными надводными кораблями большой дальности (LRUSV) — начинаем экспериментировать с этими типами платформ, от маленьких до больших. Они могут перемещать припасы, людей и оружие по полю боя", — заявил Дэвид Уолш.

Он добавил, что беспилотники смогут стать "постоянными датчиками", передавая разведданные из очень отдаленных или сложных для исследования районов, помогая определять цели или защищать важные объекты. Для морских пехотинцев это очень важно, поскольку одна из их основных задач заключается в ведении разведки и контразведки.

Еще беспилотные системы могут выполнять роль ретрансляторов и усилитиелей сигналов, улучшая связь между морпехами на больших расстояниях. Обмен данными тоже критически важен для них, поскольку морская пехота обычно действует небольшими подразделениями.

Военное руководство США осознает и риски, связанные с использованием беспилотников. По словам Уолша, автономные и дистанционно управляемые машины противник может "заглушить" или же взломать, поставив под угрозу американские силы. Считается, что и Китай, и Россия способны воздействовать на работу сетей и электроники США, поэтому морпехи должны изучать кибербезопасность.

"Работая в конкурентной среде РЭБ, мы должны иметь возможность сохранять контроль над этими платформами, а также иметь возможность делиться информацией, которую эти платформы собирают. У нас есть опасения по поводу кибербезопасности, особенно в отношении некоторых коммерческих платформ", — поделился бригадный генерал на конференции.

Еще одним недостатком он считает зависимость беспилотников от источников энергии. Морским пехотинцам приходится незаметно действовать маленькими группами и часто перемещаться с места на место, поэтому подзарядка устройств может быть проблемой.

"Получение топлива, получение энергии, получение электричества для того, чтобы эти штуки летали или работали, — это вызов для нас", — признал Дэвид Уолш.

Ранее писали, что в США начали запрещать китайские дроны из-за цифровых рисков. Американцы опасаются, что БПЛА могут шпионить за ними или же взламывать компьютерные сети.