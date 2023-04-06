"Є побоювання": у США розкрили, як використовуватимуть дрони та роботів на війні

Безпілотні системи обіцяють морській піхоті небувалі можливості зв'язку та розвідки, але можуть підставити її під удар з боку Росії чи Китаю.

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Корпус морської піхоти США активніше використовуватиме роботів і безпілотники у своїх операціях. Про особливості застосування таких технологій бригадний генерал Девід Уолш розповів на конференції Ліги військово-морського флоту з моря, повітря та космосу, передає Defence News.

Армія США експериментує з безпілотними системами в межах програми масштабної модернізації Force Design 2030, яка покликана зробити морську піхоту швидшою та непомітнішою у зонах бойових дій. Зокрема, американські воєнні розглядають застосування надводних дронів великої дальності та рої з літальних апаратів.

"Що ми робимо з безпілотними надводними кораблями великої дальності (LRUSV) — починаємо експериментувати з цими типами платформ, від маленьких до великих. Вони можуть переміщувати запаси, людей і зброю по полі бою", — заявив Девід Уолш.

Він додав, що безпілотники зможуть стати "постійними датчиками", передаючи розвіддані з дуже віддалених чи складних для дослідження районів, допомагаючи визначати цілі чи захищати важливі об'єкти. Для морських піхотинців це дуже важливо, оскільки одне з їх основних завдань полягає у веденні розвідки та контррозвідки.

Ще безпілотні системи можуть виконувати роль ретрансляторів та підсилювачів сигналів, покращуючи зв'язок між морпіхами на великих відстанях. Обмін даними теж критично важливий їм, оскільки морська піхота зазвичай діє невеликими підрозділами.

Воєнне керівництво США усвідомлює ризики, пов'язані з використанням безпілотників. За словами Уолша, автономні та дистанційно керовані машини противник може "заглушити" або зламати, поставивши під загрозу американські сили. Вважається, що і Китай, і Росія здатні впливати на роботу мереж та електроніки США, тому морпіхи мають вивчати кібербезпеку.

"Працюючи в конкурентному середовищі РЕБ, ми повинні мати можливість зберігати контроль над цими платформами, а також мати можливість ділитися інформацією, яку ці платформи збирають", — поділився бригадний генерал на конференції.

Ще одним недоліком вважає залежність безпілотників від джерел енергії. Морським піхотинцям доводиться непомітно діяти маленькими групами і часто переміщатися з місця на місце, тому підзарядка може бути проблемою.

"Отримання палива, одержання енергії, одержання електрики для того, щоб ці штуки літали чи працювали, — це виклик для нас", — визнав Девід Уолш.

Раніше писали, що в США почали забороняти китайські дрони через цифрові ризики. Американці побоюються, що БПЛА можуть шпигувати за ними або зламувати комп'ютерні мережі.