Инженеры разработали робота-сокола: для чего нужна эта чудо-птица

RobotFalcon состоит из композитных материалов, стекловолокна и полипропилена, а также окрашен в цвет настоящего сокола.

Related video

Ученые и инженеры из Нидерландов создали летающего робота, который может отпугивать стаи птиц вокруг аэропортов. Он называется RobotFalcon и имитирует внешний вид и полет сокола сапсана, который является хищником для многих птиц, сообщает Interesting Engineering. Цель проекта — повысить безопасность полетов и предотвратить столкновения самолетов с птицами, которые могут привести к серьезным повреждениям и авариям.

Робот был разработан совместно университетами Гронингена и Тусции, компаниями Roflight и Lemselobrink и Королевскими ВВС Нидерландов. RobotFalcon сделан из композитного материала из стекловолокна и полипропилена, который окрашен так, чтобы выглядеть как настоящий сокол.

На передней части каждого крыла установлены два пропеллера, которые приводятся в движение внутренним двигателем. Ученые тщательно изучали летные характеристики реальных птиц, прежде чем добавить к своей модели элементы, которые позволили бы ей летать похожим образом. Испытания показали, что RobotFalcon может подражать полету сокола и пугать других пернатых.

RobotFalcon может разгнать стаю птиц всего за полторы минуты. Фото: Соцсети

Чудо-птицу уже протестировали на поле, и после пяти минут его полета в небе большие стаи птиц просто разлетались в ужасе. В некоторых случаях RobotFalcon сумел очистить небо для безопасных полетов всего за полторы минуты. Команда разработчиков проводила множественные тесты с одной и той же стаей птиц в течение трех месяцев и не обнаружила привыкания — пернатые боялись робота независимо от того, как часто они его видели.

Ученые надеются, что RobotFalcon поможет решить проблему столкновений птиц и самолетов, которые ежегодно обходятся международной гражданской авиации более чем в $1,4 миллиарда. Разработчики считают, что робот-сокол является более эффективным и экономичным способом отпугивания птиц, чем дроны, живые хищники или звуковые системы.

Ранее Фокус рассказывал, что на флоте появились роботы с ИИ, которые помогают в починке кораблей.