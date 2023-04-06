Інженери розробили робота-сокола: для чого потрібна ця чудо-птиця

RobotFalcon складається з композитних матеріалів, скловолокна та поліпропілену, а також пофарбований у колір справжнього сокола.

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Вчені та інженери з Нідерландів створили літаючого робота, який може відлякувати зграї птахів навколо аеропортів. Він називається RobotFalcon та імітує зовнішній вигляд та політ сокола сапсана, який є хижаком для багатьох птахів, повідомляє Interesting Engineering. Мета проєкту — підвищити безпеку польотів та запобігти зіткненню літаків із птахами, які можуть призвести до серйозних пошкоджень та аварій.

Робот був розроблений спільно університетами Гронінгена та Тусції, компаніями Roflight та Lemselobrink та Королівськими ВПС Нідерландів. RobotFalcon зроблений із композитного матеріалу зі скловолокна та поліпропілену, який пофарбований так, щоб виглядати як справжній сокіл.

На передній частині кожного крила встановлені два пропелери, які рухаються завдяки двигунам. Вчені ретельно вивчали льотні характеристики реальних птахів, перш ніж додати до своєї моделі елементи, щоб їхній робот літав як вони. Випробування показали, що RobotFalcon може наслідувати політ сокола і лякати інших пернатих.

RobotFalcon може розігнати зграю птахів лише за півтори хвилини. Фото: Соцмережі

Диво-птаха вже протестували на полі, і після п'яти хвилин його польоту в небі великі зграї птахів просто розліталися в жаху. У деяких випадках RobotFalcon зумів очистити небо для безпечних польотів лише за півтори хвилини. Команда розробників проводила багато тестів з однією і тією ж зграєю птахів протягом трьох місяців і не виявила звикання — пернаті боялися робота незалежно від того, як часто вони його бачили.

Вчені сподіваються, що RobotFalcon допоможе розв'язувати проблему зіткнень птахів та літаків, які щороку обходяться міжнародній цивільній авіації більш ніж $1,4 мільярда. Розробники вважають, що робот-сокіл є більш ефективним та економічним способом відлякування птахів, ніж дрони, живі хижаки чи звукові системи.

Раніше Фокус розповідав, що на флоті з'явилися роботи з ШІ, які допомагають у ремонтуванні кораблів.