Нежная украинизация: вышло расширение для "зачистки" YouTube от российских видео

Расширение stopRU автоматически определит и "выжжет" предлагаемые YouTube ролики и комментарии на русском языке.

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Украинский программист, называющий себя пан Тарас, создал расширение для основных браузеров, помогающее избавиться от российских видео в ленте YouTube под названием stopRU.

Сайт разработчика расширения stopRU Фото: Скриншот

Как работает расширение stopRU

Алгоритм расширения работает очень просто: вычисляет язык заголовков, и если в них присутствуют характерные русские буквы (е, ъ, ы, э), то автоматически удаляет их из ленты. При нахождении латиницы или украинских литер (ґ, є, і, ї) в названии видео, они остаются в ленте.

Пан Тарас утверждает, что если в заголовке встречаются слова, которые состоят исключительно из общих букв русского и украинского языков, то такие ролики расширение автоматически считает "российскими" и удаляет их. Впрочем, пользователь тут же может нажать отметку "Отменить" и видео не будет скрыто из ленты.

Расширение stopRU сразу после захода на страницу с видео начинает "выжигать" русскоязычный контент. Фото: Скриншот

Стоит отметить, что расширение все еще не идеально и часто пропускает заголовки, написанные исключительно "общими" буквами не удаляя их. В таком случае вы можете самостоятельно скрыть это видео из ленты. Таким образом, через какое-то время вы натренируете YouTube показывать вам в ленте только украинские или зарубежные ролики – без российских или на русском языке.

Своим расширением разработчик сделал ручной процесс отсеивания видео на "не интересные" автоматизированным, и прибавил к нему приятные "фишки" в виде затемнения русскоязычного контента.

Пан Тарас отмечает, что даже если видео создано украинцем, но озаглавлено по-русски, то оно тоже будет "выжжено" глазами-лазерами Степана Андреевича. Разработчик не занимается поиском "хороших" русских.

К сожалению, не всегда расширение срабатывает идеально и тогда русскоязычные видео приходится удалять руками. Фото: Скриншот

Что еще умеет и не умеет расширение stopRU

У расширения достаточно богатые настройки, позволяющие выставить действия по умолчанию: автоматически нажимать "Не интересует", автоматически нажимать "Не рекомендовать канал" и удалять видео "без предупреждений". Вы можете настроить все это на свой вкус.

Кроме этого, расширение stopRU умеет затемнять даже русскоязычные комментарии, тренды и видео в результатах поиска на YouTube.

В настройках расширения вы можете видеть удаленные видео или настроить расширение по своему вкусу. Фото: Скриншот

Вы можете установить себе расширение stopRU в любой актуальный и популярный браузер. Поддерживаются все браузеры на движке Blink (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) или на движке Gecko (Firefox и ему подобные).

К сожалению, расширение не работает на смартфонах, т.к. для просмотра YouTube пользователи часто открывают отдельную программу для просмотра.

Конечно, можно попытаться "прикрутить" расширение к мобильным браузерам типа Kiwi Browser или Firefox, но в первом случае у нас установившееся расширение не заработало ни при "мобильном" ни при "десктопном" режиме отображения YouTube, а версия Firefox для смартфонов имеет только конкретный перечень доступных расширений и stopRU в него не входит.

Планы на будущее

Расширение является абсолютно бесплатным и не содержит рекламы. Вы можете поддержать пана Тараса и его команду с помощью пожертвований на его сайте.

В будущем, возможно, разработчик сделает систему "белых списков", в которые пользователь будет заносить любимые русскоязычные каналы, чтобы они не блокировались. Однако за эту слабость к российскому контенту придется заплатить.

Украинские пользователи в восторге отрасширения stopRU

Судя по отзывам, украинцы в восторге от расширения и давно его ждали. Расширение stopRU помогло своим пользователям удалить более 150 тысяч русскоязычных роликов и больше их не видеть.

Автор статьи лишь надеется, что в качестве очередной "фишки" разработчик добавит не буквенный, а языковой анализ, чтобы наличие общих литер не влияло на результат "зачистки".

Ранее Фокус писал, что наша редакция протестировала ИИ в новом браузере Opera и нашла его работу отвратительной и несуразной.