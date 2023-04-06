Лагідна українізація: з'явилось розширення для "зачистки" YouTube від російських відео

Розширення stopRU автоматично визначить та "випалить" запропоновані YouTube ролики та коментарі російською мовою.

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Український програміст, який називає себе пан Тарас, створив розширення stopRU для основних браузерів, що допомагає позбутися російських відео у стрічці YouTube.

Сайт розробника розширення stopRU Фото: Скріншот

Як працює розширення stopRU

Алгоритм розширення працює дуже просто: сканує мову заголовків, і якщо в них присутні характерні російські літери (е, ъ, ы, е), автоматично видаляє контент зі стрічки. При знаходженні латиниці або українських літер (ґ, є, і, ї) у назві відео вони залишаються у стрічці.

Пан Тарас стверджує, що якщо в заголовку зустрічаються слова, які складаються виключно із загальних букв російської та української мов, то такі ролики розширення автоматично вважає "російськими" та видаляє їх. Втім, користувач може натиснути позначку "Скасувати" і відео не буде приховано зі стрічки.

Розширення stopRU відразу після заходу на сторінку з відео починає випалювати російськомовний контент. Фото: Скріншот

Варто відзначити, що розширення все ще не ідеальне і часто пропускає заголовки, написані виключно "загальними" літерами, не видаляючи їх. У такому разі ви можете самостійно приховати це відео зі стрічки. Таким чином, через якийсь час ви натренуєте YouTube показувати вам у стрічці тільки українські чи закордонні ролики.

Своїм розширенням розробник зробив ручний процес відсіювання відео на "не цікаві" автоматизованим, і додав до нього приємні "фішки" у вигляді затемнення російськомовного контенту та коментарів.

Пан Тарас зазначає, що навіть якщо відео створене українцем, але має в назві російську мову, то воно також буде "випалено" очима-лазерами Степана Андрійовича Бандери. Розробник не займається пошуком "гарних" росіян.

На жаль, не завжди розширення спрацьовує ідеально, і тоді російськомовне відео доводиться видаляти власноруч. Фото: Скріншот

Що ще вміє та не вміє розширення stopRU

У розширення достатньо багато налаштувань, що дозволяють виставити дії за замовчуванням: автоматично натискати "Не цікавить", автоматично натискати "Не рекомендувати канал" та видаляти відео "Без попереджень". Ви можете налаштувати все це на власний смак.

Крім цього, розширення stopRU вміє затемнювати навіть російськомовні коментарі, тренди та відео у результатах пошуку на YouTube.

У налаштуваннях розширення ви можете бачити видалені відео або налаштувати розширення на свій смак. Фото: Скріншот

Ви можете встановити собі розширення stopRU у будь-який актуальний та популярний браузер. Підтримуються всі браузери на движку Blink (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) або на движку Gecko (Firefox і йому подібні).

На жаль, розширення не працює на смартфонах, тому що для перегляду YouTube користувачі часто відкривають окрему програму для перегляду.

Звичайно, можна спробувати "прикрутити" розширення до мобільних браузерів типу Kiwi Browser або Firefox, але в першому випадку у нас розширення не запрацювало ні при "мобільному" ані при "десктопному" режимі відображення YouTube, а версія Firefox для смартфонів має тільки конкретний перелік доступних розширень та stopRU до нього не входить.

Плани на майбутнє

Розширення є абсолютно безплатним та не містить реклами. Ви можете підтримати пана Тараса та його команду за допомогою пожертв на його сайті.

У майбутньому, можливо, розробник зробить систему "білих списків", в які користувачі заноситимуть улюблені російськомовні канали, щоб вони не блокувалися. Однак, за цю слабкість до російського контенту доведеться заплатити.

Українські користувачі в захваті від розширення stopRU

Судячи з відгуків, українці у захваті від розширення і давно на нього чекали. Розширення stopRU допомогло своїм користувачам видалити понад 150 тисяч російськомовних роликів і більше не бачити їх.

Автор статті лише сподівається, що якості чергової "фішки" розробник додасть не буквений, а мовний аналіз, щоб наявність спільних літер не впливала на результат "зачистки".

Раніше Фокус писав, що наша редакція протестувала ШІ в новому браузері Opera і знайшла його роботу огидною та безглуздою.