Создан самый мощный электродвигатель для яхт: на что он способен (фото)

Модель ServoProp 25 от финских разработчиков предлагает вдвое больше мощности, чем предыдущие разработки для гидрогенерации.

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Двигателя с самой мощной технологией гидрогенерации представила финская компания Oceanvolt, сообщает Interesting Engineering. Новая версия электродвигателя HighPower ServoProp 25 использует передовые уровни гидрогенерации, то есть способность электрических двигателей генерировать электричество и заряжать батарею по мере движения лодки по воде. Режим регенерации доступен только для парусных лодок, так как гидрогенерация возможна, когда лодка плывет под ветром.

В сравнении с предыдущими версиями новый ServoProp 25 мощнее в 2,5 раза, утверждают разработчики. Это стало возможным благодаря изменению конструкции пропеллера. Сочетание регулируемого шага с возможностью поворота на 360 градусов повысило эффективность тяги и генерации электричества.

HighPower ServoProp 25 теперь может генерировать 25 кВт мощности при скорости 10 узлов, что делает его намного мощнее по сравнению с ServoProp 15 кВт при той же скорости. По словам инженеров, благодаря компактным размерам двигателя нет необходимости в дополнительных входах или выходах морской воды.

Схема электродвигателя ServoProp 25 Фото: Соцсети

Отсутствие выхлопных и топливных систем облегчает работу по планированию и установке двигателя. Еще одно заметное преимущество технологии электропривода заключается в том, что блок также может быть установлен с пропеллером, направленным вперед или назад. Пропеллер, направленный вперед, повышает эффективность как гидрогенерации, так и тяги.

HighPower ServoProp 25 уже прошел испытания на воде на яхте X-YACHTS XC 47 и компания планирует начать поставки нового двигателя во второй половине 2023 года.

Ранее Фокус рассказывал, что инженер представил интересный концепт невидимой яхты.