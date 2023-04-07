Створено найпотужніший електродвигун для яхт: на що він здатний (фото)

Модель ServoProp 25 від фінських розробників пропонує вдвічі більше потужності, аніж попередні розробки для гідрогенерації.

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Двигуна із найпотужнішою технологією гідрогенерації представила фінська компанія Oceanvolt, повідомляє Interesting Engineering. Нова версія електродвигуна HighPower ServoProp 25 використовує передові рівні гідрогенерації, тобто здатність електричних двигунів генерувати електрику та заряджати батарею під час руху човна по воді. Режим регенерації доступний лише для вітрильних човнів, оскільки гідрогенерація можлива, коли човен пливе під вітром.

У порівнянні з попередніми версіями новий ServoProp 25 потужніший у 2,5 раза, стверджують розробники. Це стало можливим завдяки зміні конструкції пропелера. Поєднання регульованого кроку з можливістю повороту на 360 градусів підвищило ефективність тяги та генерації електрики.

HighPower ServoProp 25 тепер може генерувати 25 кВт потужності при швидкості 10 вузлів, що робить його набагато потужнішим у порівнянні з ServoProp 15 кВт при тій же швидкості. За словами інженерів, завдяки компактним розмірам двигуна немає потреби у додаткових входах чи виходах морської води.

Схема електродвигуна ServoProp 25 Фото: Соцмережі

Відсутність вихлопних та паливних систем полегшує роботу з планування та встановлення двигуна. Ще одна помітна перевага технології електроприводу полягає в тому, що блок може бути встановлений з пропелером, спрямованим вперед або назад. Пропелер, спрямований вперед, підвищує ефективність гідрогенерації, так і тяги.

HighPower ServoProp 25 вже пройшов випробування на воді на яхті X-YACHTS XC 47 і компанія планує розпочати постачання нового двигуна у другій половині 2023 року.

Раніше Фокус розповідав, що інженер представив цікавий концепт невидимої яхти.