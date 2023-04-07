Появился недорогой мини-дрон с лучшей камерой: для армии не подойдет, но развлечет всю семью

Скоростной мини-дрон Meteor75 Pro обеспечит интересный досуг и не ударит по бюджету – стоимость начинается от $110.

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Ведущий производитель FPV-дронов BETAFPV выпустил новую модель скоростного миниатюрного беспилотника Meteor75 Pro, сообщает портал Dronedj. По заявлению производителя – это идеальный FPV-беспилотник для акробатических полетов в помещении или на улице.

Meteor75 Pro весит 35 грамм и его небольшая, но мощная по рамкам дронов такого формата, батарея способна обеспечить впечатляющее время полета до 6,5 минут. В отличие от предшественника Meteor75 в Pro-версии специально переработанная рама, которая стала на 10 мм больше предыдущего поколения, чтобы вместить пропеллер Gemfan 45 мм.

Full-HD камера способна обеспечить съемку с частотой 60 кадров Фото: BETAFPV

Камера с разрешением Full-HD способна обеспечить съемку с частотой 60 кадров в секунду и поддерживает регулировку углов от 0 до 40 градусов. Она совместима с Avatar HD Lite Cam, а также с другими камерами нано-размера.

Кроме того, крепление моторов на этой раме не составляет труда, так как она имеет треугольный слот для фиксации моторов. Лоток для батареи сделан таким образом, чтобы обеспечить совместимость с более широким диапазоном вариантов аккумуляторов.

Meteor75 Pro очень миниатюрный и весит всего 35 грамм Фото: BETAFPV

Стоимость Meteor75 Pro зависит от выбранной системы VTX и приемника. На официальном сайте BETAFPV цена варьируется от $109.99 до $229.99. На других сайтах цена может быть немного выше или ниже в зависимости от наличия и доставки.

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