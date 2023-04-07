З'явився недорогий міні-дрон із кращою камерою: для армії не підійде, але розважить усю родину

Швидкісний мінідрон Meteor75 Pro забезпечить цікаве дозвілля і не вдарить по бюджету — вартість починається від $110.

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Провідний виробник FPV-дронів BETAFPV випустив нову модель швидкісного мініатюрного безпілотника Meteor75 Pro, повідомляє портал Dronedj. За заявою виробника, це ідеальний FPV-безпілотник для акробатичних польотів у приміщенні або на вулиці.

Meteor75 Pro важить 35 грамів і його невелика, але потужна для дронів такого формату, батарея здатна забезпечити час польоту до 6,5 хвилин. На відміну від попередника Meteor75 у Pro-версії спеціально перероблена рама, яка стала на 10 мм більшою, щоб вмістити пропелер Gemfan 45 мм.

Full-HD камера здатна забезпечити зйомку із частотою 60 кадрів Фото: BETAFPV

Камера з роздільною здатністю Full-HD здатна забезпечити фільмування з частотою 60 кадрів за секунду і підтримує регулювання кутів від 0 до 40 градусів. Вона сумісна з Avatar HD Lite Cam, а також іншими камерами нанорозміру.

Крім того, кріплення моторів на цій рамі не складає труднощів, оскільки вона має трикутний слот для фіксації моторів. Лоток для батареї зроблений таким чином, щоб забезпечити сумісність із ширшим діапазоном варіантів акумуляторів.

Meteor75 Pro дуже мініатюрний і важить лише 35 грам Фото: BETAFPV

Вартість Meteor75 Pro залежить від вибраної системи VTX та приймача. На офіційному сайті BETAFPV ціна варіюється від $109.99 до $229.99. На інших сайтах ціна може бути трохи вищою або нижчою в залежності від наявності та доставки.

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