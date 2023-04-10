ИИ будет искать налоговые лазейки: две противоборствующие стороны работают над проектом

Законодатели с помощью ИИ хотят проверять свои инициативы на наличие лазеек, а желающие уйти от налогов точно так же хотят использовать нейросети для поиска недоработок.

Related video

Ученые из Университета Джона Хопкинса начали работу над проектом Shelter Check, который призван использовать искусственный интеллект для поиска налоговых лазеек в законодательстве, сообщает Techxplore. Оказывается, ежегодно бюджет США недополучает $500 миллиардов и значительная часть этих потерь состоит из недоплаты налогов в виде найденных законодательных лазеек, позволяющих сэкономить.

Причем люди или компании, которые умудряются их находить абсолютно чисты перед законом. Им нечего предъявить в отличие от тех, кто такие законы или поправки принимал. Поэтому исследователи при поддержке Налоговой службы и Службы судебных решений взялись за разработку специального ПО, которое при помощи ИИ будет выявлять такие недочеты в законах, а чиновники их исправлять.

Перед разработчиками стоит очень непростая задача. Недавний тест с налоговым кодексом показал, что ChatGPT-3 абсолютно не готов к этому, а вот ChatGPT-4 справился с задачей чуть лучше, но нейросетям все равно не хватает человеческой хитрости, говорят в Университете Джона Хопкинса.

"Проблема в том, что сообразительный налогоплательщик или юрист берет одно постановление и сравнивает его с другим, чтобы найти способ сэкономить на налогах", — говорит Эндрю Блэр-Стэнек, налоговый адвокат и профессор права, который является частью команды по разработке этой системы на основе ИИ.

Несмотря на все сложности, ученые уверены в реальности Shelter Check, хотя очень опасаются, что крупные корпорации тоже не сидят сложа руки и готовят такой же инструмент ИИ, который бы продолжал находить для них налоговые лазейки.

Ранее Фокус писал, что исследователи из Стенфорда подвели итоги 2022 и начала 2023 годов, изучив так называемый "Индекс ИИ", судя по которому искусственный интеллект стал причиной больших изменений в социуме и далеко не всегда влиял на человечество положительно.