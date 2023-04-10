ШІ шукатиме податкові лазівки: дві протиборчі сторони працюють над проєктом

Законодавці за допомогою ШІ хочуть перевіряти свої ініціативи на наявність лазівок, а охочі уникнути податків так само збираються використовувати нейромережі для пошуку помилок законодавців.

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Вчені з Університету Джона Хопкінса розпочали роботу над проєктом Shelter Check, який має використовувати штучний інтелект для пошуку податкових лазівок у законодавстві, повідомляє Techxplore. Виявляється, щороку бюджет США недоотримує $500 мільярдів і значна частина цих втрат складається з недоплати податків у вигляді знайдених законодавчих лазівок, які дозволяють заощадити.

Причому люди чи компанії, які примудряються їх знаходити абсолютно чисті перед законом. Їм нічого пред'явити на відміну від тих, хто такі закони чи поправки приймав. Тому дослідники за підтримки Податкової служби та Служби судових рішень взялися за розробку спеціального ПЗ, яке за допомогою ШІ виявлятиме такі недоліки в законах, а чиновники їх виправлятимуть.

Перед розробниками стоїть дуже складне завдання. Нещодавній тест із податковим кодексом показав, що ChatGPT-3 абсолютно не готовий до цього, а от ChatGPT-4 впорався із завданням трохи краще, але нейромережам все одно не вистачає людської хитрості, кажуть в Університеті Джона Хопкінса.

"Проблема в тому, що кмітливий платник податків або юрист бере одну постанову і порівнює її з іншою, щоб знайти спосіб заощадити на податках", — каже Ендрю Блер-Стенек, податковий адвокат та професор права, який є частиною команди з розробки цієї системи на основі ШІ.

Попри всі складнощі, вчені впевнені в успіху Shelter Check, хоча дуже побоюються, що великі корпорації теж не сидять склавши руки та готують подібний інструмент ШІ, який продовжував би знаходити для них податкові лазівки.

Раніше Фокус писав, що дослідники зі Стенфорда підбили підсумки 2022 та початку 2023 років, вивчивши так званий "Індекс ШІ", судячи з якого штучний інтелект став причиною великих змін у соціумі та далеко не завжди впливав на людство позитивно.