Человек выиграл в лотерею благодаря подсказкам ChatGPT и стал звездой TikTok (фото)

Искусственный интеллект подсказал игроку выигрышные лотерейные номера.

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Житель Тайланда Паттавикорн Бунрин утверждает, что он использовал искусственный интеллект ChatGPT для генерации чисел, которые помогли ему выиграть в лотерею, сообщает Digitaltrends. О своем везении он тут же поведал в TikTok и его рассказ стал вирусным, сделав мужчину еще и популярным.

Правда благодаря ChatGPT таец не стал миллионером и не сорвал джекпот, а выиграл всего $59. Но зато он привлек огромное внимание аудитории, не потратив ни копейки на рекламу.

Мужчина утверждает, что он задавал гипотетические вопросы и вводил предыдущие выигрышные числа в качестве запроса к ChatGPT. В итоге чат-бот посоветовал ему выбрать числа 57, 27, 29 и 99 в качестве выигрышных.

Таец поделился своей историей в TikTok и она стала вирусной. Фото: Скриншот

Игрок рассказал журналистам, что не впервые использует чат-бот для выбора лотерейных номеров, но ранее ничего не выигрывал. Тем более, что сам искусственный интеллект посоветовал ему не увлекаться лотереей как способом заработка, ведь выигрыш в нее – дело случая.

ИТ-эксперты говорят, что искусственный интеллект не впервые используется для различного рода уловок, но чтобы его просили составлять выигрышные лотерейные номера – с этим знатоки ИИ еще не сталкивались.

К тому же, журналисты напоминают, что ChatGPT давно является причиной многих скандалов. Нечестные на руку студенты используют чат-бот для написания эссе и дипломных работ, хакеры ищут у ИИ помощи в составлении вредоносного кода, а разные интернет-хулиганы используя приемы социальной инженерии пытаются спровоцировать ChatGPT и другие нейросети на выдачу ругательств, расистских шуток и шовинистских высказываний.

И хотя случай с тайцем нельзя назвать негативным, но эксперты призывают, чтобы другие люди не основывали свою жизнь полностью на советах чат-ботов. А уж тем более не увлекались с их помощью азартными играми.

Ранее Фокус писал, что в Стенфорде подвели итоги года о внедрении ИИ и были в шоке: оказывается нейросети очень негативно влияли на криминальную обстановку, экологию и даже рынок труда.