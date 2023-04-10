Людина виграла в лотерею завдяки підказкам ChatGPT і стала зіркою TikTok (фото)

Штучний інтелект підказав гравцеві виграшні лотерейні номери.

Related video

Житель Тайланду Паттавікорн Бунрін стверджує, що він використав штучний інтелект ChatGPT для генерації чисел, які допомогли йому виграти у лотерею, повідомляє Digitaltrends. Про своє везіння він відразу розповів у TikTok і його розповідь стала вірусною, зробивши чоловіка ще й популярним.

Щоправда, завдяки ChatGPT таєць не став мільйонером і не зірвав джекпот, а виграв лише $59. Зате він привернув велику увагу аудиторії, не витративши жодної копійки на рекламу.

Чоловік стверджує, що він ставив гіпотетичні питання та вводив попередні виграшні числа як запит до ChatGPT. У результаті чат-бот порадив йому вибрати числа 57, 27, 29 і 99 як виграшні.

Таєць поділився своєю історією в TikTok і вона стала вірусною. Фото: Скріншот

Гравець розповів журналістам, що не вперше використовує чат-бот для вибору лотерейних номерів, але раніше нічого не виграв. Тим паче, що сам штучний інтелект порадив йому не захоплюватися лотереєю як способом заробітку, адже виграш у неї — справа випадку.

ІТ-експерти кажуть, що штучний інтелект не вперше використовується для різноманітних хитрощів, але щоб його просили підказувати виграшні лотерейні номери — з цим знавці ШІ ще не стикалися.

До того ж журналісти нагадують, що ChatGPT давно є причиною багатьох скандалів. Нечесні на руку студенти використовують чат-бот для написання есе та дипломних робіт, хакери шукають у ШІ допомоги у складанні шкідливого коду, а різні інтернет-хулігани використовуючи навички соціальної інженерії намагаються спровокувати ChatGPT та інші нейромережі на видачу лайок, расистських жартів та шовіністичних висловлювань.

І хоча випадок із тайцем не можна назвати негативним, але експерти закликають, щоб інші люди не будували своє життя повністю на порадах чат-ботів. А тим паче не захоплювалися з їхньою допомогою азартними іграми.

Раніше Фокус писав, що в Стенфорді підбили підсумки року про впровадження ШІ і були шоковані: виявляється, нейромережі дуже негативно впливали на кримінальну ситуацію, екологію і навіть ринок праці.