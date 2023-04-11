Новые дроны США смогут ловить подводные лодки РФ на большом расстоянии (видео)

Captas-4 работают как эхолоты, выдавая местоположение подлодок боевым кораблям, а также выступают приманками. Противник никогда не сможет догадаться, откуда по нему ударят.

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Международная промышленная группа Thales разработала морские беспилотники Captas-4 для борьбы с подводными лодками на глубине. Вице-президент по стратегии Марк Бок раскрыл подробности в интервью Defence News.

Марк Бок ранее служил офицером в ВМС США и напомнил, что во времена холодной войны военные искали подлодки с помощью "пассивных сонаров" — высокочувствительного оборудования, улавливающего звуки. Позже появились более тихие субмарины, поэтому их стали ловить с помощю эхолокации.

Captas-4 использует похожий принцип — устройство можно сбросить с кормы корабля и опустить на глубину от 15 до 180 метров, наиболее эффективную для поиска подводных лодок. Оказавшись в заданной позиции, оборудование начинает испускать звуковые волны, отражающиеся от объектов и выдающие их местоположение, затем данные передаются на корабль.

Марк Бок выделил два главных преимущества системы — большой радиус действия и распределение сигналов. Так как Captas-4 "шумит", то подводная лодка может ее услышать и засечь, а потом атаковать. Однако сигнал о местонахождении противника получит не дрон, а другое судно, о котором не будет известно.

"Это очень страшный сценарий для подводников. И США стоит гордиться, что они получат такое преимущество в обороне", — прокомментировал представитель Thales.

Как добавил Марк Бок, в рамках контракта Captas-4 будут адаптировать для использования на американских военных фрегатах типа Constellation (FFG-62). Первую систему Thales обещает представить в ноябре этого года.

Ранее в США раскрыли, как будут использовать дроны и роботов на войне. Корпус морской пехоты хочет активнее внедрять беспилотные технологии, чтобы противостоять Китаю и России, но опасается их уязвимости в экстремальных условиях.