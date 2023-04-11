Нові дрони США зможуть ловити підводні човни РФ на великій відстані (відео)

Captas-4 працюють як ехолоти, видаючи місцезнаходження підводних човнів бойовим кораблям, а також виступають принадами. Противник ніколи не зможе здогадатися, звідки по ньому вдарять.

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Міжнародна промислова група Thales розробила морські безпілотники Captas-4 для боротьби із підводними човнами на глибині. Віце-президент зі стратегії Марк Бок розкрив подробиці в інтерв'ю Defence News.

Марк Бок раніше служив офіцером у ВМС США і нагадав, що за часів холодної війни військові шукали підводні човни за допомогою "пасивних сонарів" — високочутливого обладнання, що вловлює звуки. Пізніше з'явилися тихіші субмарини, тому їх почали ловити за допомогою ехолокації.

Captas-4 використовує схожий принцип — пристрій можна скинути з корми корабля і опустити на глибину від 15 до 180 метрів, найефективнішу для пошуку підводних човнів. Опинившись у заданій позиції, обладнання починає випускати звукові хвилі, що відбиваються від об'єктів і їх місцезнаходження, потім дані передаються на корабель.

Марк Бок виділив дві основні переваги системи — великий радіус дії та розподіл сигналів. Так як Captas-4 "шумить", то підводний човен може її почути та засікти, а потім атакувати. Однак сигнал про місцезнаходження противника отримає не дрон, а інше судно, про яке не буде відомо.

"Це дуже страшний сценарій для підводників. І США варто пишатися, що вони матимуть таку перевагу в обороні", — прокоментував представник Thales.

Як додав Марк Бок, у рамках контракту Captas-4 адаптуватимуть для використання на американських військових фрегатах типу Constellation (FFG-62). Першу систему Thales обіцяє представити у листопаді цього року.

Раніше в США розкрили, як використовуватимуть дрони та роботів на війні. Корпус морської піхоти хоче активніше впроваджувати безпілотні технології, щоб протистояти Китаю та Росії, але побоюється їхньої вразливості в екстремальних умовах.