Китайцы хотят объединить мозг человека с ИИ и компьютером: КПК уже выделила деньги на проект

Специальная лаборатория объединит усилия более чем шестидесяти ведущих ученых КНР в области нейроисследований.

Related video

Китайское правительство выделило средства на создание ведущей лаборатории для изучения взаимодействия мозга и компьютеров, подобного тому, над чем работает Neuralink Илона Маска, сообщает Interesting Engineering. Недавно открытая Шестая лаборатория Хайхэ в портовом городе Тяньцзинь на северо-востоке страны должна "стимулировать инновации и создавать новые области в этой области науки".

Лаборатория Хайхэ в Тяньцзине объединила более 60 ученых, многие из которых имеют опыт работы за рубежом, в одном учреждении для исследования смежных областей взаимодействия человеческого мозга, ИИ и компьютеров. Например, некоторые исследователи работают над созданием бионических тканей для человеческого тела, а другие пытаются выявить способы обнаружения и измерения сигналов в мозге и улучшения коммуникации между людьми и машинами и облегчения их совместной работы.

Дин Руйцин, главный исследователь лаборатории заявил, что его институт имеет самый большой и наиболее полный патентный фонд по взаимодействию мозга и компьютеров в мире. Он также добавил, что исследования лаборатории являются лидирующими в мире в трех областях: точность измерения электроэнцефалограммы (ЭЭГ), качество управляющих команд и скорость передачи информации.

Взаимодействие мозга и компьютера является одной из самых перспективных и сложных областей искусственного интеллекта. Она может иметь широкое применение в медицине, образовании, развлечениях и безопасности. Однако она также сталкивается с рядом этических, юридических и социальных проблем, связанных с вмешательством в человеческий мозг и потенциальным нарушением прав человека.

Ранее Фокус сообщал, что технология Neuralink Илона Маска обещает произвести революцию в здравоохранении.