Интерфейсы мозг-компьютер: революция в медицине или потенциальный кошмар для личной жизни

Технология Neuralink Илона Маска обещает произвести революцию в здравоохранении, но сможет ли она действительно выполнить свои фантастические обещания — размышляют ученые.

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"Приготовьтесь к некоторым странностям", – говорит визионер Илон Маск, который возглавляет разработку мозговых имплантатов, способных читать наши мысли и воспоминания. Neuralink, нейротехнологическая компания Маска, работает над компьютерным чипом, который может быть имплантирован в мозг и контролировать тысячи нейронов одновременно, пишет DW.

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Эта передовая технология, официально известная как "интерфейс мозг-компьютер" (ИМК), состоит из крошечного зонда с более чем 3 000 электродов, прикрепленных к нитям тоньше человеческого волоса. Неудивительно, что Маск видит в этом ключ к раскрытию всего потенциала человеческого мозга и устранению разрыва между нашим разумом и компьютерами.

Но амбиции Neuralink выходят далеко за рамки лечения паралича и слепоты. Маск стремится достичь человеческой телепатии и даже наделить людей "суперзрением". Может ли это стать ответом на рост искусственного интеллекта?

Действительно ли технология Илона Маска Neuralink способна читать ваши мысли, или это всего лишь научная фантастика? К сожалению, короткий ответ – нет. Хотя Маск расхваливает научно-фантастический потенциал своих мозговых имплантатов, эксперты в этой области сомневаются в том, что они действительно способны на такие подвиги.

По словам Джакомо Валле, нейроинженера из Чикагского университета, объем информации, которую можно декодировать из мозга, крайне ограничен. Хуан Альваро Гальего, исследователь ИМК из Имперского колледжа Лондона, утверждает, что при нынешнем состоянии нашего понимания мозга трудно представить, что ИМК смогут читать наши мысли в ближайшее время.

"Основная проблема заключается в том, что мы не знаем, где и как мысли хранятся в мозге. Мы не можем читать мысли, если мы не понимаем нейронауку, стоящую за ними", – сказал Галлего в интервью DW. Таким образом, хотя будущее может быть странным, как предсказывает Маск, технология чтения мыслей может все еще оставаться в сфере научной фантастики.

В 2019 году Илон Маск попал в заголовки газет, рассказав о свинье, в мозг которой был имплантирован чип Neuralink, и о видео, на котором обезьяна играет в понг своим умом. Но потенциал ИМК выходит за рамки игр с животными.

ИМК разработаны для того, чтобы помочь людям с травмами позвоночника, синдромом блокировки или другими заболеваниями. Когда электрические сигналы от нейронов в моторной коре головного мозга записываются, их можно перевести в текст на экране компьютера.

Моторная кора отвечает за передачу команд для движения различных частей тела, например, мышц челюсти для речи. ИМК записывают конечный результат обработки информации в различных частях мозга, чтобы двигаться или говорить, а не мысли как таковые.

Используя сложное моделирование, ученые расшифровали намерение моторной коры нарисовать буквы, что позволило парализованным участникам набирать 10 слов в минуту, что стало прорывом для тех, кто в этом нуждается.

Но если мысленная печать впечатляет, то читать мысли пока невозможно. Джакомо Валле, нейроинженер из Чикагского университета, объяснил, что объем информации, которую мы можем декодировать из мозга, очень ограничен. Гальего согласился с тем, что понимание того, как мысли хранятся в мозге, является фундаментальной проблемой, препятствующей чтению мыслей.

Но ИМК уже меняют жизнь так, как казалось невозможным всего несколько лет назад. В 2016 году Натан Коупленд, парализованный после автомобильной аварии, почувствовал рукопожатие Обамы благодаря имплантированной в его мозг системе ИМК под названием Utah Array (Массив Юты).

Но на этот раз крошечные токи устройства стимулировали сенсорную кору головного мозга Коупленда и позволили ему почувствовать руку президента через датчики на конце его роботизированной руки. Это представляло собой другую возможность ИМК – стимулировать мозг вместо того, чтобы записывать данные из него.

Глубокая стимуляция мозга в массиве Юта представляет собой прорыв в лечении различных двигательных расстройств. Эта технология существует уже давно: глубокая стимуляция мозга используется с 1990-х годов для помощи людям с болезнью Паркинсона.

Гальего считает, что эти технологические достижения меняют ход событий. "ИМК представляют собой следующее поколение глубокой стимуляции мозга, и они способны значительно улучшить жизнь многих людей", – сказал он.

ИМК могут показаться чем-то из области научной фантастики, но в реальном мире уже существует ряд приложений, которые могут помочь людям с ограниченными возможностями. Однако не стоит ожидать, что в ближайшее время они получат широкое распространение.

В настоящее время ИМК, такие как Utah Array, используются только в особых случаях, а технология Neuralink была протестирована только на животных. По словам Валле, клиническое применение ИМК все еще находится на стадии исследований и пока не внедрено в клиническую практику.

Кроме того, ИМК требуют инвазивной операции на мозге, что не лишено риска. Даже если операция пройдет успешно, существует вероятность инфекции или иммунного отторжения устройства спустя долгое время после имплантации.

96 крошечных, гибкихих зондов Neuralink должны быть индивидуально введены в мозг, что является непростой задачей. Но это не помешало компании получить разрешение на проведение клинических испытаний на людях в конце этого года, несмотря на предыдущий отказ федеральных органов по контролю за оборотом наркотиков США из-за серьезных проблем с безопасностью.

Готовы ли мы к этическим последствиям ИМК? По мнению экспертов, по мере того, как интерфейсы мозг-компьютер становятся все более совершенными, они вызывают "целый ряд этических проблем", которые необходимо будет решать исследователям, компаниям, финансирующим агентствам, регулирующим органам и пользователям.

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