Інтерфейси мозок-комп'ютер: Революція в медицині чи потенційний кошмар для особистого життя

Технологія Neuralink Ілона Маска обіцяє здійснити революцію в охороні здоров'я, але чи зможе вона справді виконати свої фантастичні обіцянки – розмірковують вчені.

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"Приготуйтеся до деяких дивацтв", — каже візіонер Елон Маск, який очолює розробку мозкових імплантатів, здатних читати наші думки і спогади. Neuralink, нейротехнологічна компанія Маска, працює над комп'ютерним чипом, який може бути імплантований у мозок та контролювати тисячі нейронів одночасно, пише DW.

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Ця передова технологія, офіційно відома як "інтерфейс мозок-комп'ютер" (ІМК), складається з крихітного зонда з більш ніж 3 000 електродів, прикріплених до ниток, тонших за людську волосину. Не дивно, що Маск бачить у цьому ключ до розкриття всього потенціалу людського мозку та усунення розриву між нашим розумом та комп'ютерами.

Але амбіції Neuralink виходять далеко за рамки лікування паралічу та сліпоти. Маск прагне досягти людської телепатії та навіть наділити людей "супербаченням". Чи може це стати відповіддю на зростання штучного інтелекту?

Чи справді технологія Елона Маска Neuralink здатна читати ваші думки, чи це всього лише наукова фантастика? На жаль, коротка відповідь — ні. Хоча Маск розхвалює науково-фантастичний потенціал своїх мозкових імплантатів, експерти в цій галузі сумніваються в тому, що вони дійсно здатні на такі подвиги.

За словами Джакомо Валле, нейроінженера з Чиказького університету, обсяг інформації, яку можна декодувати з мозку, вкрай обмежений. Хуан Альваро Гальєго, дослідник ІМК з Імперського коледжу Лондона, стверджує, що за нинішнього стану нашого розуміння мозку важко уявити, що ІМК зможуть читати наші думки найближчим часом.

"Основна проблема полягає в тому, що ми не знаємо, де і як думки зберігаються в мозку. Ми не можемо читати думки, якщо ми не розуміємо нейронауку, що стоїть за ними", — сказав Галлего в інтерв'ю DW. Таким чином, хоча майбутнє може бути дивним, як пророкує Маск, технологія читання думок може все ще залишатися у сфері наукової фантастики.

У 2019 році Елон Маск потрапив у заголовки газет, розповівши про свиню, в мозок якої було імплантовано чип Neuralink, і про відео, на якому мавпа грає в понг своїм розумом. Але потенціал ІМК виходить за рамки ігор із тваринами.

ІМК розроблені для того, щоб допомогти людям із травмами хребта, синдромом блокування або іншими захворюваннями спілкуватися. Коли електричні сигнали від нейронів у моторній корі головного мозку записуються, їх можна перевести в текст на екрані комп'ютера.

Моторна кора відповідає за передачу команд для руху різних частин тіла, наприклад, м'язів щелепи для мовлення. ІМК записують кінцевий результат обробки інформації в різних частинах мозку, щоб рухатися або говорити, а не думки як такі.

Використовуючи складне моделювання, вчені розшифрували намір моторної кори намалювати літери, що дало змогу паралізованим учасникам набирати 10 слів за хвилину, що стало проривом для тих, хто цього потребує.

Але якщо уявний друк вражає, то читати думки поки що неможливо. Джакомо Валле, нейроінженер із Чиказького університету, пояснив, що обсяг інформації, яку ми можемо декодувати з мозку, дуже обмежений. Гальєго погодився з тим, що розуміння того, як думки зберігаються в мозку, є фундаментальною проблемою, що перешкоджає читанню думок.

Але ІМК вже змінюють життя так, як здавалося неможливим лише кілька років тому. У 2016 році Натан Коупленд, паралізований після автомобільної аварії, відчув рукостискання Обами завдяки імплантованій у його мозок системі ІМК під назвою Utah Array (Масив Юти).

Але цього разу крихітні струми пристрою стимулювали сенсорну кору головного мозку Коупленда та дозволили йому відчути руку президента через датчики на кінці його роботизованої руки. Це було іншою можливістю ІМК — стимулювати мозок замість того, щоб записувати дані з нього.

Глибока стимуляція мозку в масиві Юта являє собою прорив у лікуванні різних рухових розладів. Ця технологія існує вже давно: глибока стимуляція мозку використовується з 1990-х років для допомоги людям із хворобою Паркінсона.

Гальєго вважає, що ці технологічні досягнення змінюють хід подій. "ІМК являють собою наступне покоління глибокої стимуляції мозку, і вони здатні значно поліпшити життя багатьох людей", — сказав він.

ІМК можуть здатися чимось зі сфери наукової фантастики, але в реальному світі вже існує низка застосувань, які можуть допомогти людям з обмеженими можливостями. Однак не варто очікувати, що найближчим часом вони набудуть широкого поширення.

Наразі ІМК, такі як Utah Array, використовуються тільки в особливих випадках, а технологія Neuralink була протестована тільки на тваринах. За словами Валле, клінічне застосування ІМК все ще перебуває на стадії досліджень і поки не впроваджено в клінічну практику.

Крім того, ІМК вимагають інвазивної операції на мозку, що не позбавлене ризику. Навіть якщо операція пройде успішно, існує ймовірність інфекції або імунного відторгнення пристрою через довгий час після імплантації.

96 крихітних, гІМКих зондів Neuralink мають бути індивідуально введені в мозок, що є непростим завданням. Але це не завадило компанії отримати дозвіл на проведення клінічних випробувань на людях наприкінці цього року, незважаючи на попередню відмову федеральних органів з контролю за обігом наркотиків США через серйозні проблеми з безпекою.

Чи готові ми до етичних наслідків ІМК? На думку експертів, у міру того, як інтерфейси мозок-комп'ютер стають дедалі досконалішими, вони спричиняють "цілу низку етичних проблем", які необхідно буде розв'язувати дослідникам, компаніям, агентствам, що фінансують, регулювальним органам і користувачам.

Нейроетика — це термін, що позначає нову галузь моральних досліджень. Дискусії навколо цієї теми виходять на науково-фантастичну територію.

Які наслідки порушення недоторканності приватного життя, коли дані стосуються думок людей? Як запобігти посиленню нерівності в суспільстві? Що станеться, якщо інформацію можна буде безпосередньо вводити в мозок?

Цим питанням наукова фантастика займалася і раніше. Такі романи початку 20 століття, як "О чудовий новий світ" і "1984", попереджали про стеження і технологічний контроль, а недавні новини про шпигунство співробітників Tesla за клієнтами та навіть за самим Маском явно дали фундамент таким побоюванням. Чи винесли ми з них уроки?

Раніше Фокус писав, що Ілон Маск шукає хірургічного партнера для випробування на людях. Незважаючи на те, що регулятор відхилив заявку компанії на схвалення таких випробувань, підприємство мільярдера не має наміру здаватися.