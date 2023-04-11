Китайці хочуть об'єднати мозок людини з ШІ та комп'ютером: КПК уже виділила гроші на проект

Спеціальна лабораторія поєднає зусилля більш ніж шістдесяти провідних вчених КНР у галузі нейродосліджень.

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Китайський уряд виділив кошти на створення провідної лабораторії для вивчення взаємодії мозку та комп'ютерів, подібної до тої, над чим працює Neuralink Ілона Маска, повідомляє Interesting Engineering. Нещодавно була відкрита Шоста лабораторія Хайхе в портовому місті Тяньцзінь на північному сході країни яка має "стимулювати інновації та створювати нові галузі у цій галузі науки".

Лабораторія Хайхе в Тяньцзіні об'єднала понад 60 вчених, багато з яких мають досвід роботи за кордоном, в одній установі для дослідження суміжних областей взаємодії людського мозку, ШІ та комп'ютерів. Наприклад, деякі дослідники працюють над створенням біонічних тканин для людського тіла, а інші намагаються виявити способи виявлення та вимірювання сигналів у мозку та покращення комунікації між людьми та машинами та полегшення їхньої спільної роботи.

Дін Руйцин, головний дослідник лабораторії заявив, що його інститут має найбільший і найбільш повний патентний фонд взаємодії мозку та комп'ютерів у світі. Він також додав, що дослідження лабораторії є провідними у світі у трьох областях: точність вимірювання електроенцефалограми (ЕЕГ), якість керуючих команд та швидкість передачі інформації.

Взаємодія мозку та комп'ютера є однією з найперспективніших і найскладніших областей штучного інтелекту. Вона може мати широке застосування в медицині, освіті, розвагах та безпеці. Однак вона також стикається з низкою етичних, юридичних та соціальних проблем, пов'язаних із втручанням у людський мозок та потенційним порушенням прав людини.

Раніше Фокус повідомляв, що технологія Neuralink Ілона Маска обіцяє зробити революцію в охороні здоров'я.