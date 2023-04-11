Искусственный интеллект добрался до ТВ: теперь новости читает виртуальная ведущая (видео)

Кувейт одной из первых стран в мире представил виртуальную ведущую новостей на телеканале, созданную с помощью искусственного интеллекта.

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Кувейтский телеканал Kuwait News поразил пользователей социальных сетей, опубликовав короткий ролик с Федхой — виртуальной ведущей новостей, созданной с помощью искусственного интеллекта, сообщает Daily Mail. Это блондинка с длинными волосами, которая одета в черный пиджак и белую футболку. Она читает новости на арабском языке с небольшим акцентом и жестикулирует руками.

В ролике она представляет себя как "первую виртуальная ведущая новостей в Кувейте" и говорит, что ее цель – "предоставлять зрителям объективную и достоверную информацию". Она также обещает быть "профессиональной и независимой" и призывает зрителей следить за ее новостями.

Реакция на появление Федхи была разной. Некоторые пользователи социальных сетей выразили свое восхищение технологическим прорывом и похвалили качество графики и анимации. Однако другие были критичны к выбору внешности и имени виртуальной ведущей, считая, что они не соответствуют кувейтской культуре и традициям. Также были высказаны опасения, что такие технологии могут быть использованы для манипуляции информацией и распространения фейковых новостей.

Впрочем, как отмечают критики, виртуальная ведущая далека от идеала: ее движения наиграны и повторяются, а голос звучит слишком компьютеризировано и искусственно, в чем вы можете убедиться сами.

Кувейт не первая страна, которая экспериментирует с виртуальными ведущими новостей. В 2018 году Китай представил двух таких персонажей — одного на китайском языке, а другого на английском. Они были созданы на основе реальных журналистов и могли имитировать их мимику и интонацию.

Впрочем, у китайских виртуальных ведущих новостей те же самые проблемы, что и у Федхи. Хотя они стараются меньше двигаться, но их голоса и рассинхронизация движения губ все же выдают в них виртуальные объекты, а не людей.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае на основе искусственного интеллекта создали очередную улучшенную виртуальную телеведущую: вот что она умеет.