Штучний інтелект дістався ТБ: тепер новини читає віртуальна ведуча (відео)

Кувейт однією з перших країн світу представив віртуальну ведучу новин на телеканалі, створену за допомогою штучного інтелекту.

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Кувейтський телеканал Kuwait News вразив користувачів соціальних мереж, опублікувавши короткий ролик із Федхою — віртуальною ведучою новин, створеною за допомогою штучного інтелекту, повідомляє Daily Mail. Це блондинка з довгим волоссям, яка одягнена у чорний піджак та білу футболку. Вона читає новини арабською мовою з невеликим акцентом і жестикулює.

У ролику вона представляє себе як "першу віртуальна ведуча новин у Кувейті" та каже, що її мета – "надавати глядачам об'єктивну та правдиву інформацію". Вона також обіцяє бути "професійною та незалежною" і закликає глядачів стежити за її новинами.

Реакція на появу Федхі була різною. Деякі користувачі соціальних мереж висловили своє захоплення технологічним проривом та похвалили якість графіки та анімації. Однак інші були критичні до вибору зовнішності та імені віртуальної ведучої, вважаючи, що вони не відповідають кувейтській культурі та традиціям. Також було висловлено побоювання, що такі технології можуть бути використані для маніпуляції інформацією та поширення фейкових новин.

Втім, як зазначають критики, віртуальна ведуча далека від ідеалу: її рухи занадто штучні та повторюються, а голос звучить надто комп'ютеризовано, у чому ви можете переконатися самі.

Кувейт не перша країна, яка експериментує із віртуальними ведучими новин. У 2018 році Китай представив двох таких персонажів — одного ведучого китайською мовою, а іншого англійською. Вони були створені на основі реальних журналістів і могли імітувати їхню міміку та інтонації.

Втім, у китайських віртуальних ведучих новин ті самі проблеми, що й у Федхі. Хоча вони намагаються менше рухатися, але їхні голоси та розсинхронізація руху губ все ж таки видають у них віртуальні об'єкти, а не людей.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї на основі штучного інтелекту створили чергову покращену віртуальну телеведучу: ось що вона вміє.