У Китаї на основі штучного інтелекту створили віртуальну телеведучу (відео)

"Дівчина" стверджує, що навчилася навичкам "тисячі ведучих". Вона може відповідати на ці запитання, використавши для цього заздалегідь підготовлені пропагандистські відповіді.

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Китайське державне видання People's Daily повідомило про нову телеведучу, яка була створена за допомогою штучного інтелекту. Її ім'я – Рен Сяоронг. Про це пише Daily Mail.

Видання зазначає, що технологія має професійні навички "тисячі ведучих" і вільно може говорити на будь-яку тему. Віртуальна дівчина стверджує, що здатна вести новинні передачі на будь-яку тему цілий рік.

"365 днів, 24 години я повідомлятиму новини за весь рік, цілодобово, без відпочинку", – повідомляє Рен.

Ведуча стверджує, що здатна відповідати лише на запитання, які було задано заздалегідь. Її відповіді використовують Центральний комітет Комуністичної партії Китаю для просування своїх ідей. Глядачі вже помітили цей факт та звинувачують штучний інтелект у пропаганді.

Вперше ведуча була показана у відео на стрімінговій платформі Weibo. Фото: овцы

Один із глядачів зауважив, що з Рен можна обговорити передові технології, зниження податків та зборів, а також політичну конференцію Китаю "Дві сесії". Проте відповіді заздалегідь написані людьми та містять урядову пропаганду.

Вперше ведуча, яка була створена за допомогою штучного інтелекту, була показана у відео на стрімінговій платформі Weibo.

У 2018 році державне інформаційне агентство Сіньхуа представило першого ведучого зі штучним інтелектом, який був створений за зразком ркальної репортера-людини. Під час Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні Китай також представив першу в країні провідну мову жестів зі штучним інтелектом.

Раніше Фокус писав, що у США чоловік закохався у "дівчину", яку створила нейромережа. 47-річний Тревіс Баттерворт створив жіночий аватар з рожевим волоссям та пірсингом на обличчі. Програма представилася як Лілі Роуз. Через три роки їхні стосунки перейшли на новий рівень, вони навіть вирішили вказати у додатку, що вони одружені.

Також повідомлялося, що розроблено перший у світі робот, який наливає "ідеальний" келих пива. Технологія під назвою Homer була розроблена вісім років тому як експеримент. За цей час робот налив понад 10 тисяч келихів пива, контрольованих розумом.