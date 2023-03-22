В Китае на основе искусственного интеллекта создали виртуальную телеведущую (видео)

"Девушка" утверждает, что научилась навыкам "тысяч ведущих". Она может отвечать на заданные вопросы, использовав для этого заранее подготовленные пропагандистские ответы.

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Китайское государственное издание People's Daily сообщило о новой телеведущей, которая была создана при помощи искусственного интеллекта. Ее имя — Рен Сяоронг. Об этом пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что технология обладает профессиональными навыками "тысячи ведущих" и свободно может говорить на любую тему. Виртуальная девушка утверждает, что способна вести новостные передачи на любую тему круглый год.

"365 дней, 24 часа я буду сообщать новости за весь год, круглосуточно, без отдыха", – сообщает Рен.

Ведущая утверждает, что способна отвечать только на вопросы, которые были заданы заранее. Ее ответы используются Центральным комитетом Коммунистической партии Китая для продвижения своих идей. Зрители уже заметили этот факт и обвиняют искусственный интеллект в пропаганде.

Впервые ведущая была показана в видео на стриминговой платформе Weibo. Фото: People's Daily

Один из зрителей заметил, что с Рен можно обсудить передовые технологии, снижение налогов и сборов, а также политическую конференцию Китая "Две сессии". Однако ответы заранее написаны людьми и содержат правительственную пропаганду.

Впервые ведущая, которая была создана при помощи искусственного интеллекта, была показана в видео на стриминговой платформе Weibo.

В 2018 году государственное информационное агентство Синьхуа представило первого ведущего с искусственным интеллектом, который был создан по образцу существующего репортера-человека. Во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Китай также представил первого в стране ведущего языка жестов с искусственным интеллектом.

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