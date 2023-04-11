Маск, Безос, Гейтс: искусственный интеллект "переселил" богатейших людей мира в трущобы (фото)

ИИ-алгоритм Midjourney показал, как выглядели бы самые состоятельные люди мира, если бы у них не было денег. Самым вирусным стало изображение Билла Гейтса, а самая "бомжеватая" наружность получилась у индийского миллиардера Маскеша Амбани (13-е место рейтинга "Форбс", $83,9 млрд).

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Индийский художник Гокул Пиллаи с помощью ИИ-алгоритма Midjourney создал образы самых богатых людей мира такими, какими они были бы без крупных банковских счетов. Фото знаменитостей опубликованы в Instagram художника.

Художник "перенес" миллиардеров, таких как Дональд Трамп, Илон Маск, Маскеш Амбани, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет, Билл Гейтс и Джефф Безос в бедные кварталы Индии.

Илон Маск

Завершающие штрихи к портретам мировых селебрити он добавил с помощью Photoshop, на все это у него ушло около двух дней.

В интервью журналистам он рассказал, что вдохновился фильмом "Миллионер из трущоб".

Джефф Безос

"Сцены фильма сняты в индийских трущобах, и я хотел воссоздать что-то похожее", — пояснил автор вирусных снимков.

По словам Гокула Пиллаи, который живет в индийском городе Майсур и в Instagram которого более 38 тысяч подписчиков, отклик аудитории его удивил.

Рейтинг Forbes: Самые богатые люди мира

"Я знал, что будет интересно и кто-то посчитает эти снимки забавными. Но реакция оказалась беспрецедентной… и я очень рад", — пояснил он.

Билл Гейтс Марк Цукерберг Уоррен Баффет

На вопрос о том, кто из персонажей оказался самым популярным, он ответил, что, скорее всего, Билл Гейтс.

Маскеш Амбани

Индийский же бизнесмен Маскеш Амбани, считающийся самым богатым жителем Индии, и чье состояние Forbes оценивает в 83,9 млрд долларов, пользователям показался самым бедным.

Маскеш Амбани, по оценкам "Форбс"

Напомним, что самый богатый человек всех времен обрел и потерял целое состояние за 2 минуты. Все из-за ошибки в платежной системе PayPal.

Ранее СМИ выясняли, кто из королевских внуков самый богатый. Дети принцев Гарри и Уильяма родились в состоятельных семьях, но кто из них богаче?