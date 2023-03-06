Самый богатый человек всех времен: мужчина обрел и потерял целое состояние за 2 минуты

На очень короткий миг 56-летний Крис Рейнольдс из округа Делавэр стал самым богатым человеком всех времен после ошибки сотрудников компании PayPal. Вскоре, после того как платежный онлайн-сервис исправил свою оплошность, мужчина вновь остался со своим первоначальным капиталом.

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Однажды в июле 2013 года американец открыл свой счет в Paypal и обнаружил, что на его счет было зачислено 92 квадриллиона долларов ($92,233,720,368,547,800), что на короткое время сделало его самым богатым человеком и единственным квадриллионером на Земле. Об этом пишет Ladbible.

Различные новостные издания, узнавшие об этом событии, поспешили отметить, что на тот момент житель округа Делавэр был в миллион раз богаче телекоммуникационного магната Карлоса Слима, чей чистый капитал составлял гигантские 67 миллиардов долларов.

"Это любопытная вещь. Я не знаю, может быть, кто-то развлекался", — вспоминая этот момент рассказал Рейнольдс CNN.

Мужчина был крайне удивлен и немного шокирован, ведь самое большое, что он когда-либо зарабатывал через PayPal, было "чуть больше 1000 долларов" от продажи винтажных шин BMW на eBay.

[ + – ] Сотрудники PayPal быстро осознали свою ошибку и исправили проблему Фото: PayPal

К сожалению, как и всему хорошему приходит конец, сотрудники PayPal быстро осознали свою ошибку и исправили проблему, извинившись перед Крисом за причиненные неудобства.

В интервью газете Philadelphia Daily News, которая первоначально опубликовала эту невероятную историю, Рейнольдс рассказал, что, увидев эти цифры на своем счету, он почувствовал себя "миллионом баксов". Новостное издание тогда спросило Криса, что бы он сделал с деньгами, если бы мог их сохранить, на что мужчина ответил, что погасил бы государственный долг, и купил бы "Филлис" (бейсбольную франшизу) если бы смог договориться о хорошей цене.

Ранее Фокус писал, что британский миллионер продал "мужскую пещеру развлечений" всего за 1 фунт. 70-летний бухгалтер Грэм Уилдин построил пристройку площадью 10 000 кв. футов к своему дому в 2014 году. Сделал это мужчина без надлежащего разрешения о строительстве от городского совета, что привело к затяжным судебным разбирательствам.

Также сообщалось, что в Канаде семья выиграла джекпот в лотерее, но не смогла получить свой приз, поскольку опоздала с предъявлением билета на пять дней. Организаторы лотереи не смогли нарушить правила и выдать приз победителям.