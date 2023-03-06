Найбагатша людина всіх часів: чоловік знайшов і втратив цілий статок за 2 хвилини

На дуже коротку мить 56-річний Кріс Рейнольдс із округу Делавер став найбагатшою людиною всіх часів після помилки співробітників компанії PayPal. Незабаром після того, як платіжний онлайн-сервіс виправив свою помилку, чоловік знову залишився зі своїм початковим капіталом.

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Одного разу в липні 2013 року американець відкрив свій рахунок у Paypal і виявив, що на його рахунок було зараховано 92 квадрильйони доларів ($92 233 720 368 547 800), що на короткий час зробило його найбагатшою людиною та єдиним квадрильйонером. Про це пише Ladbible.

Різні новинні видання, що дізнались про цю подію, поспішили зазначити, що на той момент житель округу Делавер був у мільйон разів багатшим за телекомунікаційного магната Карлоса Сліма, чий чистий капітал становив гігантські 67 мільярдів доларів.

"Це цікава річ. Я не знаю, можливо, хтось розважався", — згадуючи цей момент, розповів Рейнольдс CNN.

Чоловік був вкрай здивований і трохи шокований, адже найбільше, що він коли-небудь заробляв через PayPal, було трохи більше 1000 доларів від продажу вінтажних шин BMW на eBay.

[ + – ] Співробітники PayPal швидко усвідомили свою помилку та виправили проблему Фото: PayPal

На жаль, усьому хорошому приходить кінець, і співробітники PayPal швидко усвідомили свою помилку та виправили проблему, перепросивши в Кріса за незручності.

В інтерв'ю газеті Philadelphia Daily News, яка спочатку опублікувала цю неймовірну історію, Рейнольдс розповів, що, побачивши ці цифри на своєму рахунку, він відчув себе "мільйоном баксів". Нове видання тоді запитало Кріса, що він зробив би з грошима, якби міг їх зберегти, на що чоловік відповів, що погасив би державний борг і купив би "Філліс" (бейсбольну франшизу), якби зміг домовитися про хорошу ціну.

Раніше Фокус писав, що британський мільйонер продав "чоловічу печеру розваг" лише за 1 фунт. 70-річний бухгалтер Грем Вілдін побудував прибудову площею 10 000 кв. футів до свого будинку у 2014 році. Зробив це чоловік без належного дозволу на будівництво від міської ради, що призвело до затяжних судових розглядів.

Також повідомлялося, що в Канаді сім'я виграла джекпот у лотереї, але не змогла отримати свій приз, оскільки запізнилася з пред'явленням квитка на п'ять днів. Організатори лотереї не змогли порушити правила та видати приз переможцям.