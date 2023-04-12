Инженеры сделали новый источник энергии для военных: как он поможет в бою

ИБП мощностью 6 кВА обеспечивает питание критически важных систем на кораблях, увеличивая срок службы батарей.

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Компания Leonardo DRS сообщила о выпуске новой технологии преобразования энергии для военных кораблей США. Подробности опубликованы на официальном сайте компании.

Leonardo DRS внедряет источник бесперебойного питания (ИБП) мощностью 6 кВА, который должен обеспечить доступное и надежное электроснабжение критически важных систем на кораблях ВМС США таких, как управление, кондиционирование и связь. Система основана на уже существующей полевой технологии, но получила более легкий и компакный корпус, отвечающий военным стандартам безопасности.

Новая модель обратно совместима с другими ИБП от Leonardo DRS, которые уже снижает затраты на техническое обслуживание и улучшает жизненный цикл аккумуляторов. Она рассчитан на более длительный срок службы батареи и оптимизирован для использования со свинцово-кислотными (VRLA) и литиевыми (LiFePO 4) батареями с регулируемым клапаном.

Благодаря высокой плотности энергии, несколько полезных нагрузок можно подключить к одному источнику питания, который контролируется системой управления судовыми механизмами. Это позволит ВМС США увеличить вычислительную плотность на борту военных кораблей за счет отказа от систем ИБП, устанавливаемых в стойку, и освобождения места для другого оборудования.

"Соответствующая золотым стандартом военно-морского флота (MIL), новая технология ИБП переменного тока мощностью 6 кВА основана на нашем многолетнем опыте создания бортовых систем преобразования энергии, обеспечивая еще более высокую производительность, чем наша текущая линейка продуктов", — прокомментировала старший вице-президент и генеральный менеджер Leonardo DRS Кари Оссенфорт.

Leonardo DRS является ведущим поставщиком технологий преобразования энергии и силовых установок нового поколения для ВМС США, а также основных систем для подводных лодок и надводных кораблей следующего поколения.

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