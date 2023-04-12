Інженери зробили нове джерело енергії для військових: як воно допоможе у бою

ДБЖ потужністю 6 кВА забезпечує живлення критично важливих систем на кораблях, збільшуючи термін служби батарей.

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Компанія Leonardo DRS повідомила про випуск нової технології перетворення енергії для військових кораблів США. Подробиці опубліковано на офіційному сайті компанії.

Leonardo DRS впроваджує джерело безперебійного живлення (ДБЖ) потужністю 6 кВА, яке має забезпечити доступне та надійне електропостачання критично важливих систем на кораблях ВМС США, таких як управління, кондиціювання та зв'язок. Система заснована на існуючій польовій технології, але отримала більш легкий і компакний корпус, що відповідає військовим стандартам безпеки.

Нова модель зворотно сумісна з іншими ДБЖ від Leonardo DRS, які вже знижують витрати на технічне обслуговування та покращують життєвий цикл акумуляторів. Вона розрахована на більш тривалий термін служби батареї та оптимізована для використання зі свинцево-кислотними (VRLA) та літієвими (LiFePO 4) батареями з регульованим клапаном.

Завдяки високій щільності енергії, кілька корисних навантажень можна підключити до одного джерела живлення, яке контролюється системою керування судновими механізмами. Це дозволить ВМС США збільшити обчислювальну щільність на борту військових кораблів за рахунок відмови від систем ДБЖ, що встановлюються у стійку, та звільнення місця для іншого обладнання.

"Відповідаючи золотим стандартом військово-морського флоту (MIL), нова технологія ДБЖ змінного струму потужністю 6 кВА заснована на нашому багаторічному досвіді створення бортових систем перетворення енергії, забезпечуючи ще більшу продуктивність, ніж наша поточна лінійка продуктів", — прокоментувала старший віце-президент та генеральний менеджер Leonardo DRS Карі Оссенфорт.

Leonardo DRS є провідним постачальником технологій перетворення енергії та силових установок нового покоління для ВМС США, а також основних систем для підводних човнів та надводних кораблів наступного покоління.

Раніше GM Defense представила інноваційну акумуляторну батарею Ultium для військових. Комбінація з батареї електромобіля та силової установки повинна забезпечити військовій техніці більшу потужність та запас ходу.