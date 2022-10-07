Вчені створили чудо-акумулятор для армії: навіщо він потрібен військовим

Платформа GM Ultium передбачає енергетичні осередки різної ємності та розмірів, які підійдуть різним типам військової техніки.

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GM Defense, дочірня компанія General Motors, представить Міністерству оборони США свою інноваційну акумуляторну батарею Ultium для військових випробувань. Про це розробники повідомили у своєму прес-релізі, передає сайт PRNewswire.

Відділ оборонних інновацій (DIU) Міноборони, що прискорює впровадження комерційних технологій у збройних силах США, вибрав GM Defense для розробки мобільної батареї для американських військових. Платформа GM Ultium є комбінованою архітектурою акумуляторної батареї електромобіля (EV) і руховою установкою, яка може забезпечити військовій техніці велику потужність і запас ходу. У DIU дійшли висновку, що вона відповідає вимогам.

Ultium набула осередків різної форми, призначених для акумуляторів на основі різних хімічних процесів — за словами розробників, у майбутньому це допоможе швидко впроваджувати нові технології. Ключовими будівельними блоками акумуляторної системи Ultium є великогабаритні високоенергетичні елементи, розроблені у співпраці з LG Energy Solution. Вони використовують як передову хімію, і інтелектуальну конструкцію осередків, яку можна адаптувати для багатьох різноманітних видів машин.

За оцінками GM, батарея Ultium забезпечує запас ходу до 483 кілометрів виключно на електротязі зі швидкістю до 95 км/год. Осередки мають ємність від 50 до 200 кВтг.

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