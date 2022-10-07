Ученые создали чудо-аккумулятор для армии: зачем он нужен военным

Платформа GM Ultium предусматривает энергетические ячейки разной емкости и размеров, которые подойдут разным типам военной техники.

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GM Defense, дочерняя компания General Motors, представит Министерству обороны США свою инновационную аккумуляторную батарею Ultium для военных испытаний. Об этом разработчики сообщили в своем пресс-релизе, передает сайт PRNewswire.

Отдел оборонных инноваций (DIU) Минобороны, который ускоряет внедрение коммерческих технологий в вооруженных силах США, выбрал GM Defense для разработки мобильной батареи для американских военных. Платформа GM Ultium представляет собой комбинированную архитектуру аккумуляторной батареи электромобиля (EV) и двигательную установку, которая может обеспечить военной технике большую мощность и запас хода. В DIU пришли к выводу, что она соответствует требованиям.

Ultium получила ячейки разной формы, предназначенные для аккумуляторов на основе разных химических процессов — по словам разработчиков, в будущем это поможет быстро внедрять новые технологии. Ключевыми строительными блоками аккумуляторной системы Ultium являются крупногабаритные высокоэнергетические элементы, разработанные в сотрудничестве с LG Energy Solution. Они используют как передовую химию, так и интеллектуальную конструкцию ячеек, которую можно адаптировать для многих разнообразных видов машин.

По оценкам GM, батарея Ultium обеспечивает запас хода до 483 километров исключительно на электротяге со скоростью до 95 км/ч. Ячейки обладают емкостью от 50 до 200 кВтч.

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