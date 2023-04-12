ВСУ получили мощные дроны "Скальпель" за $1000: взрывают даже танки (видео)

FPV-камикадзе от One Way Aerospace оснащены боеголовкой весом 2,5 кг, пробивающей даже тяжелую броню. Украинские войска уже успешно их применяют на поле боя.

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Компания One Way Aerospace уже давно производит дроны-камикадзе Scalpel ("Скальпель") для украинской армии, но лишь сейчас вышла из тени. Об этом стало известно изданию Forbes.

One Way Aerospace основали инженер украинского КБ "Антонов" Роман Антонов, бывший австралийский военный инженер и инвестор Франсиско Серр-Мартинс, а также ветеран британских Королевских ВВС Джеймс Эрл. По данным СМИ, гоночные дроны Scalpel с бронетанковыми боеголовками уже хорошо себя показали в бою, а теперь разработчики увеличивают их производство.

"С помощью местных властей мы создаем в Украине более крупный завод, который будет производить несколько тысяч единиц продукции в месяц", — заявил Forbes Франсиско Серра-Мартинс. — "Мы тесно сотрудничаем с солдатами на передовой, чтобы быстро внедрять продукты и разрабатывать новые, учитывая их отзывы".

Базовая версия Scalpel стоит около $1000 и может уничтожать танки практически так же эффективно, как ПТРК Javelin стоимостью около $200 тыс. за выстрел. Пусть дроны не такие мощные, зато операторы могут запускать их с большего расстояния, маневрировать во время полета и менять цели в любой момент. БПЛА разгоняется до 100 км/ч и может пролетать до 4 км, что весьма неплохо, учитывая вес боеприпаса.

Изначально Scalpel нес боеголовку весом около 1 кг в виде модифицированной гранаты РКГ-3, но ее боевой мощи не всегда хватало для поражения тяжелых российских танков. Тогда One Way Aerospace сделали боевую часть весом 2,5 кг, стоящую немного дороже. Сейчас дрон выглядит слегка неуклюже, зато эффективно уничтожает вражескую технику под управлением ВСУ: видео демонстрируют успешные атаки бронетранспортеров и термобарической ракетной установки ТОС- 1А "Солнцепек".

Разработчики говорят, что Scalpel оснащен передовой системой наведения, датчиками и камерами, которые помогают оператору определять и преследовать объекты с высокой точностью. Он также способен автономно следовать к цели до самого момента удара, что особенно полезно в условиях радиоэлектронной борьбы.

Ранее писали, что украинская компания Skyassist запускает серийное производство дронов Sirko. Она получила матрицу корпуса, что значительно ускорит процесс изготовления.