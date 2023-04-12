ЗСУ отримали потужні дрони "Скальпель" за $1000: підривають навіть танки (відео)

FPV-камікадзе від One Way Aerospace оснащені боєголовкою вагою 2,5 кг, що пробиває навіть важку броню. Українські війська вже успішно застосовують їх на полі бою.

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Компанія One Way Aerospace вже давно виробляє дрони-камікадзе Scalpel ("Скальпель") для української армії, але лише зараз вийшла з тіні. Про це стало відомо виданню Forbes.

One Way Aerospace заснували інженер українського КБ "Антонов" Роман Антонов, колишній австралійський військовий інженер та інвестор Франсіско Сер-Мартінс, а також ветеран британських Королівських ВПС Джеймс Ерл. За даними ЗМІ, гоночні дрони Scalpel із бронетанковими боєголовками вже добре себе показали у бою, а тепер розробники збільшують їхнє виробництво.

"За допомогою місцевої влади ми створюємо в Україні більший завод, який вироблятиме кілька тисяч одиниць продукції на місяць", — заявив Forbes Франсіско Серра-Мартінс. — "Ми тісно співпрацюємо з солдатами на передовій, щоб швидко впроваджувати продукти та розробляти нові, враховуючи їхні відгуки".

Базова версія Scalpel коштує близько $1000 і може знищувати танки практично так само ефективно, як ПТРК Javelin вартістю близько $200 тис. за постріл. Нехай дрони не такі потужні, проте оператори можуть запускати їх з більшої відстані, маневрувати під час польоту і змінювати цілі в будь-який момент. БПЛА розганяється до 100 км/год і може пролітати до 4 км, що дуже непогано з огляду на вагу боєприпасу.

Спочатку Scalpel ніс боєголовку вагою близько 1 кг у вигляді модифікованої гранати РКГ-3, але її бойової сили не завжди вистачало для поразки важких російських танків. Тоді One Way Aerospace зробили бойову частину вагою 2,5 кг, яка коштує трохи дорожче. Зараз дрон виглядає трохи незграбно, зате ефективно знищує ворожу техніку під управлінням бійців ЗСУ: відео демонструють успішні атаки бронетранспортерів та термобаричної ракетної установки ТОС-1А "Солнцепек".

Розробники кажуть, що Scalpel оснащений передовою системою наведення, датчиками та камерами, які допомагають оператору визначати та переслідувати об'єкти з високою точністю. Він також здатний автономно прямувати до мети до моменту удару, що особливо корисно в умовах радіоелектронної боротьби.

Раніше писали, що українська компанія Skyassist запускає серійне виробництво дронів Sirko. Вона одержала матрицю корпусу, що значно прискорить процес виготовлення.